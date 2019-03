Nerwy i podpowiedzi Jerzego Brzęczka

Napisać, że Jerzy Brzęczek żył meczem, to nic nie napisać. Kamery nie pokazywały reakcji selekcjonera reprezentacji Polski zbyt często, a te były niezwykle ciekawe. Brzęczek cały czas podpowiadał swoich zawodnikom, doskakiwał do linii bocznej boiska i bardzo często dyskutował z sędzią technicznym. Szerzej, szerzej – pokazywał do Bartosza Bereszyńskiego i Tomasza Kędziory, kiedy Kamil Glik i Jan Bednarek wymieniali piłkę między sobą przed własnym polem karnym. Jak ważny dla Brzęczka był to mecz, pokazała jego radość po golu Krzysztofa Piątka. Selekcjoner wyskoczył w powietrze, ale szybko opanował emocje i przypomniał piłkarzom o maksymalnej koncentracji. Odetchnął dopiero po ostatnim gwizdku i utonął w ramionach swoich współpracowników.

Piątek w minutę zrobił więcej niż Milik w 45 minut

Wszedł na murawę z konieczności. Za kontuzjowanego Piotra Zielińskiego i został bohaterem meczu. Krzysztof Piątek nie zdążył dotknąć piłki, a polscy kibice już skandowali jego imię i nazwisko. A kiedy dotknął piłkę, pokazał, że formę z Milanu bardzo łatwo przełożyć na formę w reprezentacji. Zgrywał, zastawiał się, świetnie współpracował z Robertem Lewandowskim. Ale najważniejsze zrobił w 68. minucie, kiedy dobił strzał Tomasz Kędziory i zapewnił polskiej kadrze pierwsze zwycięstwo z Jerzym Brzęczkiem na ławce.

Lewandowski poświęcił się dla zespołu. Grosicki szalał na skrzydle

To był mecz Krzysztofa Piątka, ale też Kamila Grosickiego i Roberta Lewandowskiego. Kapitan Polaków pracował, a nawet harował dla zespołu. Przestawiał (dosłownie i w przenośni) austriackich obrońców, pierwszy ruszał do pressingu, a przy stałych fragmentach cofał się we własne pole karne i pomagał obrońcom. A Grosicki? Grosicki był zdecydowanie najaktywniejszym piłkarzem reprezentacji Polski w Wiedniu. To z jaką łatwością mijał reprezentantów Austrii, przypominało jego najlepsze mecze w narodowych barwach. Szybki był zawsze, ale teraz dołożył do tego wydolność. Regularna gra w klubie procentuje, a w przypadku Grosickiego to przepis na sukces. Zwłaszcza w reprezentacji, która dla niego jest sto razy ważniejsza niż klub.

Polacy przebili Austriaków

- Gramy u siebie, Polacy gramy u siebie – śpiewali polscy kibice na stadionie Ernsta Happela w Wiedniu. I byli zdecydowanie głośniejsi od Austriaków. Nie tylko podczas hymnu i pojedynczych zrywów, ale przez cały mecz. O zrywach w dopingu można mówić tylko w przypadku gospodarzy, którzy już na początku meczu zaprezentowali oprawę z napisem: Oesterreich ist das schoenste land der Welt (Austria jest najpiękniejszym krajem na świecie). Oprawie towarzyszyły austriackie flagi i godło. Polacy oprawy nie mieli. Wnieśli za to kilka rac, które odpalili podczas hymnu i po golu Piątka. Austriackie media pisały przed meczem, że na stadionie ma być ponad pięć tysięcy polskich kibiców. Po meczu można powiedzieć, że mocno nie doszacowali tej liczby. Polacy byli nie tylko w specjalnie wydzielonym sektorze, ale też wśród kibiców reprezentacji Austrii.