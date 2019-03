lampa40 godzinę temu Oceniono 4 razy 4

No więc co reprezentacja Polski musi zrobić, by awansować na Euro 2020? Odpowiedzcie na tytułowe pytanie!!! Bo dwa razy przeczytałem to, co wypociliście w tym pożal się Boże "tekście" i nie wiem, co reprezentacja Polski musi zrobić, by awansować na Euro 2020? Ale pewnie idiotą jestem, że od "dziennikarzy" Wybiórczej oczekuję aż tylei...