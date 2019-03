Najpopularniejszym sportowcem w Austrii jest Marcel Hirscher. 30-letni narciarz alpejski. Dwukrotny mistrz olimpijski, wielokrotny medalista mistrzostw świata, ośmiokrotny zdobywca Pucharu Świata. - To nasz idol. Wielki sportowiec - mówi 60-letni Stephan, którego spotkałem na Grossfeldsiedlung, jednej z wiedeńskich stacji metra. - A zna pan Robert Lewandowskiego albo Krzysztofa Piątka - dopytuję. - Nie znam. Pierwsze słyszę - odpowiada. I dodaje: - Z polskich sportowców kojarzę tylko Adama Małysza, Kamila Stocha i Roberta Kubicę. Skoki narciarskie i Formuła 1 są u nas bardziej popularne niż piłka nożna - zaznacza.

Marcel Hirscher na okładce jednego z magazynów

Marcel Hirscher, najpopularniejszy sportowiec w Austrii The Red Bulletin Heroes Edition

I w Wiedniu to widać. Na stacjach metra nie ma żadnych informacji o meczu eliminacji do mistrzostw Europy pomiędzy Austrią i Polską. Są reklamy zachęcające do oglądania Ligi Mistrzów, informacje o koncertach i zbliżającym się maratonie. O meczu ani słowa. Jedyną oznaką zbliżającego się spotkania są kibice z Polski. W biało-czerwonych szalikach i koszulkach. - Wygramy! Dwa gole strzeli Lewandowski, trzeciego dołoży Piątek - przewidują. A jak nie zagra? - dopytuję. - Zagra, zagra. Jak nie od pierwszej minuty, to wejdzie z ławki - odpowiadają.

Polscy kibice na Stephansplatz w Wiedniu

Polski kibice w dorożce na Stephanplatz w Wiedniu Dominik Wardzichowski

Na Stephansplatz spotykam Erema. Od pięciu lat mieszka w Wiedniu. Pochodzi z Turcji. Rozdaje ulotki i zaprasza turystów na koncerty muzyki klasycznej. Pytam, czy interesuje się piłką nożna. - Tak - odpowiada. Kojarzysz Lewandowskiego albo Piątka? - Pewnie. Piątek gra w Milanie z Hakanem Calhanoglu. Świetny napastnik. Potrafi utrzymać się przy piłce. Ma bardzo groźny strzał - mówi 27-letni Turek. A Lewandowski? - pytam. - To jeden z najlepszych napastników świata. Silny, dynamiczny i skuteczny. Polska ma moc w ofensywie. Myślę, że wygracie z Austrią - zaznacza.

Austria lepsza od Polski

Informacje o meczu na stadionie Ernsta Happela najłatwiej znaleźć w czwartkowej prasie. Dziennikarze z Austrii cytują najciekawsze wypowiedzi z oficjalnej konferencji prasowej, ostrzegają przed polską ofensywą, ale też porównują przewidywane składy na czwartkowy mecz. Co ciekawe, wyszło im, że Austria ma mocniejszy zespół od Polaków.

Porównanie piłkarzy reprezentacji Austrii i Polski Twitter/Screen

