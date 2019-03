Jak pokonać Austrię?

1. Stosować pressing w środkowej strefie

Austriacy w początkowej fazie wyprowadzania ataku zwykle starają się wykorzystać swoich defensywnych pomocników. W rolę głównego rozgrywającego na własnej połowie wciela się Baumgartlinger, z kolei Grillitsch stara się możliwie dużo przemieszczać bez piłki i stwarzać opcję podania. Często służy to jednak głównie wyciągnięciu rywali z linii i stworzeniu przestrzeni dla kolegi z formacji, a piłka jest mimo wszystko kierowana w boczne sektory boiska, gdzie kreowana jest większość akcji. Pozostali piłkarze zapewniają szerokość, co powoduje, że często w pobliżu Baumgartlingera nie ma nikogo do wsparcia, zwłaszcza, gdy Grillitsch przesuwa się wyżej. Taka sytuacja to doskonały moment do zainicjowania pressingu, szczególnie, gdy napastnikom uda się równocześnie odciąć opcje podania do tyłu.

2. Blokować rywali na skrzydłach

Największą aktywność Austriacy prezentują w bocznych sektorach boiska. Skrajni obrońcy starają się podłączać pod akcję i obiegać skrzydłowych. Ci z kolei chętnie schodzą z akcją do środka. Preferujący lewą nogę Sabitzer może zostać ustawiony na prawej stronie pomocy, co z automatu oznacza jego próby łamania do centrum pola, włącznie z próbami samodzielnego wykończenia. Skrzydłowy Lipska jednak podobnie zachowuje się również grając na drugiej stronie boiska. Schodzenie z piłką do środka boiska to manewr na tyle częsty, że obiegi bocznych obrońców nierzadko mają tylko za zadanie rozciągnąć szeregi rywali, nie otrzymują zaś oni piłki. Samo złamanie akcji nie oznacza z kolei, że skończy się ona dalszym dryblingiem w kierunku pola karnego. Możliwe są również dośrodkowania z tej pozycji, szczególnie w okolice drugiego słupka, zwłaszcza na wbiegającego w drugie tempo skrzydłowego albo ofensywnego pomocnika. Warto w związku z tym starać się, aby w momencie, gdy Austriacy zapędzą się w okolice bocznej linii boiska, zamknąć ich tam na tyle, by nie byli w stanie przenieść ciężaru gry bardziej do środka.

3. Kontrolować zmiany pozycji

W ofensywie Austriacy bardzo często modyfikują własne ustawienie. Skrzydłowi mają tendencję do zapuszczania się dość wysoko, zwłaszcza gdy atak jest kreowany środkiem pola. Ustawienie przypomina wtedy 4-3-3, zaś skrajni zawodnicy ofensywni, będąc graczami szybkimi i skutecznymi w dryblingu, stają się dużym zagrożeniem, gdy otrzymają piłkę prostopadłą albo będą pozostawieni w sytuacji 1 na 1. Konieczne w związku z tym jest takie dopasowanie ustawienia, by piłkarze ofensywni w okolicy pola karnego byli otoczeni kryciem nie pozwalającym im na rozpędzenie się. Będzie to istotne zwłaszcza przy kontrach Austrii, które z głębi pola będzie musiał zabezpieczać przynajmniej jeden z pomocników.

4. Wykorzystywać przestrzeń za bocznymi obrońcami

Jak już wspomniano, boczni obrońcy Austrii bardzo chętnie podłączają się pod atak, często obiegając skrzydłowych. Nierzadko w takich sytuacjach znajdują się w okolicach pola karnego, mimo, że akcja jeszcze się do niego zbytnio nie zbliżyła. Aktywniejszy pressing w takiej sytuacji i szybkie wyprowadzenie piłki skrzydłem otwiera w ten sposób mnóstwo miejsca. Z uwagi na to, że szerokość przy wyprowadzaniu ataku zapewniają obaj boczni obrońcy, w takich sytuacjach do asekuracji pozostają tylko środkowi defensorzy, niekiedy wspierani przez defensywnego pomocnika. W efekcie nie ma możliwości, by zapewnili oni odpowiednią szerokość, bardziej skupiają się na spowolnieniu ataku, niż na próbie odebrania piłki.

5. Uważać na drugie piłki

W sytuacjach, gdy stworzenie sytuacji atakiem pozycyjnym okaże się zbyt trudne, Austriacy mogą spróbować gry bardziej bezpośredniej. Burgstaller i (zwłaszcza) Arnautović to zawodnicy zdolni do powalczenia o piłkę w powietrzu. Nawet jeśli nie wygrywają zbyt wielu pojedynków, ich fizyczna siła i konieczność przepychania się z nimi powoduje, że obrońcom ciężko skierować piłkę w bezpieczne strefy. Z uwagi na szybkość ofensywnych zawodników ekipy Austrii konieczne jest zabezpieczenie kluczowych stref, by do drugich piłek nie docierali tam oni jako pierwsi.