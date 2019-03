Austria - Polska. Austriackie media chwalą ofensywę reprezentacji polski i wspominają o małżeństwie Lewandowskich

Przed czwartkowym meczem z Polską, austriacka prasa wydaje raczej stonowane komunikaty. Lokalni dziennikarze podkreślają, że Polacy posiadają niezwykle silną ofensywę, w której znajdziemy napastników z czołowych europejskich lig. Dlatego też tamtejsi eksperci liczą na to, że drużyna Franco Fody wyjdzie na boisko skonsolidowana i pewna w defensywie. W doniesieniach prasowych sporo miejsca poświęcono też życiu prywatnemu Roberta Lewandowskiego.

„Kronen Zeitung”: „Robert Lewandowski zdobył w reprezentacji Polski 55 bramek w 102 meczach. To znaczy, że gwiazda Bayernu strzeliła w kadrze więcej goli niż cały 24-osobowy skład powołany przez Franco Fodę. Te liczby potwierdzają, z jak trudnym zadaniem zmierzą się nasi piłkarze. Dodajmy, że Lewandowski to najskuteczniejszy piłkarz w historii Bundesligi. Ze względu na popularność i umiejętność prowadzenia biznesu Roberta i jego żonę Annę można określić mianem «polskich Beckhamów». Partnerka piłkarza jest znaną ekspertką w dziedzinie zdrowego odżywania. Dzieli się też tymi wskazówkami z mężem, co przekłada się na jego świetną formę fizyczną” – czytamy w Kronen Zeitung.

Eliminacje mistrzostw Europy 2020. Problemy kadrowe Austriaków. Dziś liczą na żywiołowy doping

Dziennikarze „Die Presse” podkreślają, że w kadrze Austrii brakuje napastników z odpowiednimi liczbami. Prawdopodobnie na środku ataku zagra dziś Marco Arnautović (West Ham United), który preferuje raczej lewą stronę boiska. O problemach Austriaków w napadzie może świadczyć powołanie dla 35-letniego Marca Janko (1 bramka w barwach FC Lugano).

„Die Presse”: „Nie ulega wątpliwości, że największym problemem naszej reprezentacji jest formacja ofensywa. W kadrze nie znajdziemy bowiem napastnika z prawdziwego zdarzenia, a na pozycji nr 9 pewnie pojawi się dziś Arnautović. Inaczej mają się sprawy u naszych oponentów. Drużyna Jerzego Brzęczka może postraszyć nie tylko dobrze znanym Lewandowskim, bowiem doskonałej formie są też Arkadiusz Milik i Krzysztof Piątek”.

Austria - Polska. Reprezentacja Austrii nie przegrała w eliminacjach od... 7 lat

Z kolei „Heute” przypomina o serii, jaką w eliminacjach mistrzostw Europy może pochwalić się nasz dzisiejszy przeciwnik.

„Heute”: „Austria rozpocznie eliminacje od bardzo ważnego meczu z Polską. Dzięki wygranej możemy nie tylko świetnie rozpocząć walkę w grupie, ale i przedłużyć historyczną serię. Może ciężko w to uwierzyć, ale nie przegraliśmy 13 ostatnich meczów w eliminacjach mistrzostw Europy. Po raz ostatni, siedem lat temu, pokonali nas Niemcy”.

Podczas czwartkowego meczu stadion Ernsta Happela prawdopodobnie nie będzie wypełniony. Jednak selekcjoner Austriaków wierzy, że atmosfera na trybunach i tak poniesie jego piłkarzy do dobrego wyniku. Pochwalił też polską ofensywę, ale dodał też, że każda reprezentacja ma swój słaby punkt. Oczywiście nie zdradził, gdzie upatruje słabości naszego kadry.

„Der Standard”: W czwartek rozpoczniemy eliminacje mistrzostw Europy domowym meczem z Polską. Jak na razie sprzedano 38 000 biletów, w tym około 5000 kupili fani z Polski. Szkoleniowiec naszej kadry mówi: «Powszechnie wiadomo, że Polacy mają dużo jakości, zwłaszcza w ofensywie, jednak każda drużyna ma gdzieś swój słaby punkt, który spróbujemy wykorzystać. Przy tak licznej publiczności musimy wyjść z podniesioną głową i po prostu dobrze zagrać w piłkę» -- cytuje na swoich łamach „Der Standard”.