ps11111ps pół godziny temu Oceniono 3 razy 1

Nie oszukujmy się. Reprezentacja jednej dzielnicy Mediolanu to nie to samo co reprezentacja dumnego 40mln narodu, ktory wstał z kolan. To nie ta sama kategoria. Piątek jest jeszcze za młody i za mało dośiadczony żeby grać w podstawowoym składzie. Musi sie jeszcze wiele nauzcyc od starszych doswiadczonych kolegów. Od Peszki, Brożka, Ale na pewno wpiszcza go na pare minut, zeby troche pograł piłką i poczuł atmosferę meczu. Przyda mu sie to w karierze. Tam we Włoszech nie ma meczy o taką stawkę i jeszcze by się niepotrzebnie zestresował na widok rosłych austriackich przeciwników