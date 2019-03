O reprezentacji Austrii:

- Grę w lidze austriackiej wspominam z wielkim sentymentem. Ale w czwartek przeszłość nie będzie ważna. Wiemy, jak silną drużyną jest Austria. Ich największe zalety to determinacja, zaangażowanie, wola walki i świetne przygotowanie fizyczne. Same umiejętności nie wystarczą, by wywieźć z Wiednia punkty. Na własnym stadionie Austriacy dostają skrzydeł. Drużyna Franco Fody zrobiła w ostatnim czasie duży postęp. Uważam, że to silniejsza drużyna, niż twierdzą eksperci - przyznał Jerzy Brzeczek.

O reprezentacji Polski:

- Mamy lepszą drużynę niż przed mundialem. Ale decydujące będzie to, czy potwierdzimy to już w czwartek. Decydujące będzie to, czy pokażemy to już w czwartek. Nie jesteśmy zadowoleni z tego, co działo się w 2018 r., z porażki w Rosji. Jesienne mecze pokazały jednak, że mamy potencjał. Naszym największym wyzwaniem jest przełożenie tego, co piłkarze reprezentują w klubach, na reprezentację.

O Robercie Lewandowskim:

- To najlepszy strzelec w historii naszego futbolu. Nie trzeba dodawać, jak ważny jest dla naszej reprezentacji. Cała drużyna liczy, że będzie tak skuteczny jak w poprzednich eliminacjach. Spoczywa na nim duża odpowiedzialność. Mamy też piłkarzy, którzy mogą go wspomóc.

O bramkarzach:

- W bramce stanie Wojciech Szczęsny. To była trudna decyzja, bo i Szczęsny i Fabiański zasługują na miejsce w składzie. Wojtek będzie pierwszym brakarzem przez najbliższe pół roku. Co potem? Zobaczymy.

O taktyce na mecz z Austrią:

- Mamy dwa plany taktyczne na mecz z Austrią: 1-4-2-3-1 i 1-4-4-2. Tyle mogę zdradzić. Piotr Zieliński jest bardzo uniwersalny, może grać w środku pola oraz na skrzydle.

O trenerze reprezentacji Austrii:

- Franco Fodę poznałem w Sturmie Graz. Nie pracowaliśmy razem długo, trudno mi go ocenić. Potem udowodnił, że to dobry szkoleniowiec.

Początek meczu Austria - Polska na stadionie Ernsta Happela w Wiedniu w czwartek o godz. 20.45. Rywalami Polaków w grupie G eliminacji do mistrzostw Europy w 2020 roku będą reprezentacje Austrii, Izraela, Słowenii, Macedonii Północnej i Łotwy.