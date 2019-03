olal.bana.gw pół godziny temu Oceniono 1 raz -1

Co wcale nie zmienia faktu ze wujek nie jest doswiadczonym trenerem z sukcesami. Chyba ze liczymy wyciagniecie Kubusia ze szrotu za sukces.Wujek tak jak i Na-walka maja to szczescie ze przyszlo im szefowac w czasach kiedy mamy grupe naprawde dobrych kopaczy indywidualistow. Mozliwosci trenerskie polskiej mysli zrobienia z tego druzyny, nie przegrzania, nie zaybn czy zlej taktyki to juiz inna para kaloszy. Ach zeby teraz byl Gorski czy Leo!!!



Boniek, chcemy trenera

My chcemy trenera



W Szczebrzeszynie brzeczyszczykiewicz brzeczy w trzcinie.