Dwie gwiazdy Bayernu Monachium wystąpią w czwartkowym spotkaniu pierwszej kolejki el. ME 2020, w którym Austriacy na własnym stadionie podejmą reprezentację Polski. W drużynie gospodarzy zobaczymy Davida Alabę, który stanie naprzeciw klubowego kolegi - Roberta Lewandowskiego. Występ austriackiego obrońcy jeszcze w ostatnich dniach stał jednak pod znakiem zapytania, bo zmagał się on z problemami zdrowotnymi. - Teraz jest już w porządku. Wygląda na to, że zagram w czwartek - przyznał zawodnik na łamach portalu kleinezeitung.at. I dodał: Mamy za sobą czas wzlotów i upadków. Wszyscy są głodni gry i sukcesów.

Alaba został także zapytany o Lewandowskiego, z którym od niemal pięciu lat gra w Bayernie Monachium. - Jest skupiony na konkretnych celach, ciężko pracuje. Mamy dobre relacje, w szatni świetnie się dogadujemy, sporo już razem w Bayernie przeszliśmy - przyznał 26-latek. - Reprezentacja Polski to jednak nie tylko Lewandowski. Polacy mają sporo jakości także na innych pozycjach - zaznaczył.

- Pojedynek z Lewandowskim i jego drużyną będzie wyzwaniem, ale nie obawiamy się Polski. My też mamy sporo jakości - zakończył.