Obsada bramki reprezentacji w ostatnich dniach była jednym z najważniejszych tematów związanych z kadrą. Selekcjoner w ubiegłorocznych spotkaniach Ligi Narodów testował zarówno Wojciecha Szczęsnego, jak i Łukasza Fabiańskiego, natomiast w meczu towarzyskim z Czechami dał szansę Łukaszowi Skorupskiemu. Zdaniem "Przeglądu Sportowego" w starciach z Austrią i Łotwą zobaczymy drugiego z wymienionych. Zawodnicy o decyzji Brzęczka dowiedzieli się we wtorek.

Wojciech Szczęsny wygrał z Łukaszem Fabiańskim

Jeszcze w ubiegłym roku wydawało się, że bliżej do pierwszego składu na eliminacje ma Fabiański. Zawodnik West Hamu lepiej radzi sobie z grą nogami, a właśnie takiego bramkarza Brzęczek potrzebował do swojej taktyki. Później z tej taktyki jednak zrezygnował i zaczął testować inne, gdzie rozgrywanie od bramki tak bardzo się już nie liczyło. Dlatego na wygranej pozycji znalazł się Szczęsny, co logiczne wydaje się także ze względu na to, w jakim klubie gra. Z Juventusem kolejny sezon z rzędu znajduje się na szczycie Serie A, a w dodatku niebawem wystąpi w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

Szczęsny w tym sezonie wystąpił w 31 spotkaniach,w których przepuścił 22 gole, a 16 razy zachował czyste konto. W reprezentacji rozegrał już 40 meczów.