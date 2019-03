Najpierw było sto lat odśpiewane dla Jerzego Brzęczka z okazji urodzin, potem kilka minut problemów z dźwiękiem i dopiero początek konferencji. Zdominowały ją pytania do selekcjonera, ale z dziennikarzami spotkał się także Kamil Glik. - Z kim chciałbym zagrać na środku obrony? To chyba pytanie do selekcjonera, nie do mnie. Bo ja nie wiem, z kim zagram. Albo inaczej: czy zagram ja z kimś, czy może np. Janek Bednarek z Michałem Pazdanem. W przeszłości sporo grywałem z Michałem, dobrze się rozumiemy. Ostatnio więcej grywam z Jankiem, który też coraz lepiej radzi sobie i w klubie, i w reprezentacji. Ale o to, czy i z kim zagram, pytajcie selekcjonera - odparł Glik.

Glik o swojej aktualnej formie

A potem mówił m.in. o najbliższym rywalu kadry, ale też o potencjale reprezentacji Polski. - Ten sezon nie jest łatwy ani dla mnie, ani dla Monaco. Ale czuję się teraz lepiej niż w ostatnich miesiącach. Nasze wyniki się poprawiły. Robię wszystko, by pomóc Monaco wrócić na właściwe miejsce, czyli do gry o najwyższe cele - powiedział Glik. - A reprezentacja? Wiadomo, że ostatecznie atmosferę budują wyniki. Musimy na nie poczekać, ale już teraz bez wahania mogę powiedzieć, że grupa, którą tworzymy, ma potencjał i predyspozycje, by powtórzyć sukces z Euro 2016.

Glik o Austriakach

W poniedziałek o 16 reprezentacja Polski trenować będzie na obiektach ZWAR Międzylesie, we wtorek o 17 na stadionie Polonia Warszawa. W środę przed południem kadra wyleci do Wiednia, gdzie dzień później meczem z Austrią rozpocznie eliminacje do mistrzostw Europy. Początek spotkania o 20.45. - Oglądałem skróty ich spotkań. To bardzo solidna drużyna. Silna, grająca twardo w obronie, wygrywająca wiele stykowych sytuacji. Sfera mentalna, ale też przygotowanie fizyczne. To będzie kluczowe, by uporać się z Austrią - podkreślił Glik.