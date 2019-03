Łukasz Piszczek w programie 'Wilkowicz Sam na Sam' (Sport.pl)

- Nie muszę sobie nic udowadniać. Może niektórzy patrząc z zewnątrz myśleli po mundialu, że to już koniec. Ale ja dalej kocham grę w piłkę. Zamknąłem stary etap, otworzyłem nowy i jest ok. Ten sezon do czasu kontuzji był udany - mówi w "Wilkowicz Sam na Sam" Łukasz Piszczek. Obrońca Borussii Dortmund, który mundialem w Rosji zakończył reprezentacyjną karierę, zaprzecza że rozmawiał z Jerzym Brzęczkiem o powrocie do kadry, opowiada o najbardziej emocjonującym od lat wyścigu o mistrzostwo Bundesligi, o kryzysie Borussii Dortmund i o swoich problemach ze zdrowiem. - Miałem naderwane ścięgno pod piętą, stąd przerwa w ostatnich tygodniach. Niedługo mam już zacząć biegać i potem wrócić pomagać drużynie.

