Kariera Sławomira Peszki pełna jest wzlotów i upadków. Bez wątpienia jest to jedna z najbarwniejszych postaci polskiej piłki w ostatnich latach. Peszko przygodę z futbolem rozpoczynał w zespole Nafty Jedlicze. Z tej podkarpackiej miejscowości pochodzi z kolei Wojciech Smarzowski, jeden z najbardziej znanych polskich reżyserów. 33-letni piłkarzy został zapytany, czy zgodziłby się na to, by Smarzowski nakręcił o nim film.

- Nie odmówiłbym Wojciechowi Smarzowskiemu, gdyby zaproponował mi stworzenie filmu o mnie. To wielka, bardzo charakterystyczna postać. Wszyscy bardzo dobrze znają jego filmy. Mieć takiego kompana ze swoich okolic to coś fantastycznego - powiedział Peszko. Smarzowski ma na koncie takie filmy, jak "Dom zły" (2009), "Drogówka" (2012), "Wołyń" (2016) i "Kler" (2018).

33-letni piłkarz zakończył we wtorek karierę reprezentacyjną. Z tej okazji opublikował specjalny post na Instagramie. - Z całego serca i sił swoich starałem się reprezentować nasz kraj jak najlepiej. Była to ogromna duma grać z orzełkiem na piersi. Umiejętności czasami brakowało, ale na pewno nie woli walki. Dziś mówię Dziękuje Reprezentacji Polski - napisał Peszko.