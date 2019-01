valverde20 2 godziny temu Oceniono 6 razy 6

Karierę reprezentacyjną to zakończyli Piszczek albo Boruc (gdyby się tak nie zadeklarowali, to dalej byliby powoływani. Piszczek nawet w pierwszej 11). Peszko po prostu przestał być powoływany bo jest za słaby i już nikt nie patrzy na to czyim jest kumplem od atmosfery. Niech teraz tego nie przerabia na to że to jego decyzja, bo tka nie jest