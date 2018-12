move_like_jagr 14 minut temu 0

Prośba do braci Polaków, że by tak się nie jarali rankingiem, parę tyg. temu jacyś tam Czesi (aktualnie miejsce 42.) popykali sobie z Polakami w Gdańsku. Nie wspominając o 2 drużynach w play off fazie LE. PL teamów nie widać :)

Peace

Ahoj :)