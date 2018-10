Polska - Włochy

To kluczowy mecz tej grupy w Lidze Narodów. Jeśli Polska przegra, to sytuacja ekipy Jerzego Brzęczka stanie się bardzo skomplikowana. By uniknąć spadku, Polacy będą musieli wygrać z Portugalią, liczyć na porażkę Włoch z Portugalią i mieć lepszy bilans bramkowy.

Polska żeby awansować musi wygrać dwa kolejne mecze - z Włochami (14.10, Stadion Śląski) i Portugalią (20.11, Guimaraes), a Portugalia musi przegrać z Włochami. Jeśli Portugalia zremisuje, to decydujący będzie bilans bramek.

Polska - Włochy. Transmisja TV

Mecz będzie transmitowany aż w trzech stacjach telewizyjnych. Transmisję przeprowadzą TVP 1, TVP Sport oraz Polsat Sport. Studio w Polsacie Sport zacznie się już o 17:30, w TVP Sport rozpocznie się o 18:00, a w TVP 1 o 20:30.

Polska - Włochy. Stream online

Mecz będzie można zobaczyć za darmo również w internecie. Transmisję można będzie znaleźć na stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej.

