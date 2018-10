timbwolf3 11 minut temu 0

Lebron James jest najlepszym koszykarzem w NBA ale nie w każdym sezonie dostaje tytuł MVP. Podobnie jest z Messim. Za rok 2018 na pewno nie zasługuje na złotą piłkę-wygrał LaLiga ale Barca się skomoromitowała w CL, a Argentyna zaliczyła przeciętny turniej w Rosji. Salah był najlepszy w PL, doprowadził L'Pool do finału CL, nie wiele zdziałał w Rosji, jesień zaczął słabiej. Cristiano poprowadził Real do kolejnej obrony PE tym razem strzelając decydujące gole w fazie pucharowej a nie jak to miał w zwyczaju przeciw Malmoe i Szachrarom, nie należy jednak zapominać o wydatnej pomocy sędziów. W Rosji Portugalia zgodnie z oczekiwaniami nic nie osiągnęła, indywidualnie CR7 zabłysnął przeciw Hiszpani. Teraz kryzys wizerunkowy. Jeśli nie kolejna złota piłka dla Cristiano to powinna być pierwsza dla Salaha