Przecież jak Lewandowski strzelał kiedyś z wolnego i piłka przekroczyła całym obwodem linie bramkowa to jakoś nie uznali a jak my już coś "oszukamy" że tak to nazwę to odrazu my ci źli, to wszytko wina sędziów jak wygląda spotkanie, jak czegoś nie uznają albo uznają to do nich pretensje