Portugalskie media są zachwycone wynikiem i grą reprezentacji Portugalii, która zrobiła ważny krok w stronę awansu do finału Ligi Narodów. Portugalczycy niemal przez całe spotkanie kontrolowali wydarzenia boiskowe, a groźnie zrobiło się właściwie tylko po wejściu dwóch naszych skrzydłowych i bramce Błaszczykowskiego.

- Prawdopodobnie był to najważniejszy mecz w tych rozgrywkach. Dzięki wygranej umocniliśmy się na prowadzeniu i pokazaliśmy, że potrafimy wygrywać na wyjeździe z tak silnymi drużynami jak Polska - mówili redaktorzy Sport TV.

W telewizji RTP bardziej odniesiono się do reprezentacji Polski. Dziennikarze stwierdzili, że najjaśniejszą postacią był Jakub Błaszczykowski, który ma za sobą bardzo trudny okres w karierze.

- Najbardziej doświadczony zawodnik polskiej reprezentacji w ostatnich miesiącach prezentował się się gorzej z każdym meczem. Tym razem jednak wejście Błaszczykowskiego i piękny gol odmienił Polskę. Kuba wciąż może dać wiele tej drużynie - mówili w RTP.

Z kolei Record rozpływa się nad grą trzech piłkarzy o nazwisku Silva. - Bardzo dobry mecz naszej drużyny z momentami wysokiego boiskowego artyzmu. Ofensywni piłkarze zainspirowali resztę do gry. Do tego błąd popełnił sędzia, który nie zauważył, że piłka wyszła za boisko, a Polska strzeliła drugiego gola - piszą w Portugalii.

- Jeśli w najbliższym spotkaniu naszej grupy Polska zremisuje z Włochami, to zapewnimy sobie awans do pierwszej czwórki rozgrywek. Rywale mogą potem nawet wygrać swoje mecze, ale i tak nie zgromadzą sześciu punktów, które my już mamy - dodaje Record.

