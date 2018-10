Szkoleniowiec Portugalii Fernando Santos stwierdził, że mecz z Polską nie należał do łatwych. - Polska świetnie radziła sobie w meczu z naszymi przejściami z obrony do ataku. Do tego bardzo szybko odzyskiwali piłkę w środku pola - mówił Santos. Słowa Portugalczyka to jednak duża kurtuazja, bo mecz wyglądał zupełnie inaczej.

