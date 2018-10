Mateusz Klich nie zagra w niedzielnym spotkaniu z Włochami, co nie jest dobrą informacją dla Jerzego Brzęczka. Pomocnik od początku sezonu znajduje się w bardzo dobrej formie, a u nowego selekcjonera zagrał w każdym spotkaniu, a w towarzyskim meczu z Irlandią udało mu się nawet strzelić gola.

Piłkarz obejrzał kartonik w 48 minucie meczu i to oznaczało, że nie zagra w kluczowym dla losów tabeli spotkaniu z Włochami. Oznacza to, że jego miejsce będzie mógł zająć Karol Linetty, który na razie nie cieszył się zaufaniem Brzęczka.

Sam Klich nie wiedział, że kartonik eliminuje go z niedzielnego spotkania. - Nawet o tym nie wiedziałem - powiedział dziennikarzowi TVP, który przeprowadzał z nim wywiad.

Piłkarz nie był też zadowolony ze stylu gry reprezentacji. - Graliśmy pierwszy raz w tym ustawieniu, trenowaliśmy go bardzo krótko, więc trudno wymagać, by wszystko od razu działało jak należy. Trener traktuje te mecze jako poligon doświadczalny, bo jednak ćwiczyliśmy coś, czego nigdy wcześniej nie graliśmy. To ma dużo plusów, ale ma też oczywiście minusy. Niestety wyglądało to tak jak wyglądało, ale dopiero się uczymy. Mam nadzieję, że już na Włochów będziemy lepiej przygotowani - więcej tutaj.

Warto również dodać, że z niedzielnego meczu wyłączony może być Bartosz Bereszyński, który zmagał się z problemami zdrowotnymi i został zmieniony w 45 minucie meczu - więcej tutaj.

