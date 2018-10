- Żadna uroczystość meczu nie poprzedziła, ponieważ drobiazgowo zaplanowanej oprawy i harmonogramu Ligi Narodów pilnuje UEFA („o każde odstępstwo trzeba ich prosić” – mówią w PZPN) – rekordziści uhonorowani zostaną więc najpewniej przed listopadowym sparingiem z Czechami w Gdańsku, gdy związek podziękuje także za lata gry Łukaszowi Piszczkowi. To ładnie zamknie epokę wyznaczaną przez tercet piłkarzy, którzy międzynarodową sławę zdobywali jako polska kolonia w Borussii Dortmund. Wtedy wszystko będzie już jasne. Poświętujemy albo po awansie do turnieju finałowego Ligi Narodów, albo po utrzymaniu się w Dywizji A, albo po spadku – to by oznaczało, że zaraza trwa" - pisze Rafał Stec z "Gazety Wyborczej"

W Chorzowie kapitan reprezentacji wyróżniony został jednak w inny sposób. Wizerunek napastnika znalazł się bowiem na muralu namalowanym na jednym z chorzowskich budynków, gdzie obok niego pojawiły się także podobizny Gerarda Cieślika i Włodzimierza Lubańskiego.



Co ciekawe Lewandowski 100. występ mógł zaliczyć już we wrześniowym meczu towarzyskim z Irlandią. Trener Jerzy Brzęczek nie wystawił go jednak do gry. W całej karierze reprezentacyjnej 30-latek łącznie opuścił 23 spotkania towarzyskie. Starcie o punkty przegapił jednak tylko raz.

