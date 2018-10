Polacy na MŚ 2018 zawiedli. Ekipa Adama Nawałki przegrała z Senegalem (1:2) i Kolumbią (0:3), wygrywając jedynie w meczu "o nic" z Japonią (1:0). Robert Lewandowski uważa, że jedną z przyczyn porażki była zmiana taktyki. Polacy grali trójką środkowych obrońców, a nie dwójką.

- Nowa taktyka wprowadziła chaos, a chaos spowodował, że spadła nasza pewność siebie. Brakowało zagrań w ciemno, a to z kolei sprawiało, że nikt z nas nie czuł się swobodnie. Te zmiany były niepotrzebne, to był najgorszy czas na wprowadzanie ich do drużyny, która dobrze funkcjonowała - powiedział w rozmowie ze "Sportowymi Faktami'.

- Wiele osób biło w reprezentację po mundialu, bo krytyka świetnie się sprzedaje. Oczywiście, zasłużyliśmy na nią, trzeba było się z nią zderzyć, wziąć na klatę. Ale z drugiej strony ciężko zaakceptować krytykę opartą na złych argumentach albo właściwie ich braku. Czasami słuchałem ludzi, którzy wypowiadali się w telewizji, czytałem artykuły i nie wierzyłem w to, co widzę. Nagle sportem zajęli się wszyscy, nawet tacy, którzy nie oglądali meczów.

Robert Lewandowski: Rozmawiałem z trenerem

Lewandowski zdradził również, że wraz z kolegami z drużyny rozmawiał z Nawałką. - Pamiętam naszą rozmowę na jednym z treningów. Powiedziałem, co nie funkcjonuje. Inni także. Trener przyjął do wiadomości, a później nasze obawy potwierdził towarzyski mecz z Chile. W drużynie pojawiła się niepewność, a na mundialu niepewność to koniec.

- W ostatnim meczu przed mundialem zagraliśmy jednak w tym systemie z Litwą i łatwo nam poszło - trener chyba wtedy uwierzył, że w Rosji może się udać. Ale to nie była opcja dla nas. Litwini, delikatnie mówiąc, nie byli w najlepszej formie. Zmiany w trakcie mundialu już nie mogły pomóc, było za późno na gmeranie w składzie.

