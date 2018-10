Jerzy Brzęczek powiedział na konferencji prasowej, że z problemami zdrowotnymi zmagają się Rafał Pietrzak i Arkadiusz Reca, czyli dwóch zawodników, którzy w czasie wrześniowych meczach reprezentacji grali na lewej obronie w zastępstwie kontuzjowanego Macieja Rybusa. - Zawodnicy zaczynają się zjeżdżać. Stłuczenia zgłaszał Rafał Pietrzak. Stan zapalny ma także Arkadiusz Reca. Wszyscy pozostali powinni być gotowi do zajęć, które czekają nas w najbliższych dniach, czyli w środę i w czwartek – powiedział Jerzy Brzęczek na konferencji prasowej.

Oznacza to, że o ile obaj zawodnicy nie dojdą do pełni sił na czwartkowy mecz z Portugalia, to wówczas na boisku możemy oglądać Artura Jędrzejczyka, który wrócił do kadry. - W przypadku Jędrzejczyka bierzemy wszystkie opcje. Nie tylko w reprezentacji grał na każdej pozycji w obronie. Oznacza to, że może on być zastępstwem również na lewej obronie – dodał trener.

Trener stwierdził również, że bierze pod uwagę grę dwoma napastnikami, a szansę może otrzymać bijący rekordy w Serie A Krzysztof Piątek - Krzysztof Piątek jest w niesamowitej formie. Chciałbym, żeby dalej ją utrzymywał. Na pewno pojawiła się w mojej głowie myśl, że zagramy w czwartek dwoma napastnikami – dodał.

- Część zawodników grała w niedzielę spotkania, dlatego poniedziałkowy trenning to właściwie rozruch. Najważniejszy trening czeka nas we wtorek, wtedy będziemy myśleć przede wszystkich o taktyce. Nie będziemy mieli dużo czasu, ale postaramy się najlepiej przygotować do tych dwóch meczów - dodał selekcjoner reprezentacji Polski.

Grosicki chce być ważnym ogniwem

Przed wrześniowymi meczami reprezentacji Polski wiele mówiło się o braku powołania dla Kamila Grosickiego. Piłkarz jednak wiedział, że wtedy nie był w odpowiedniej dyspozycji, a teraz znów chce stanowić o jej sile.

- Bardzo się ucieszyłem z powołania. Trener dużo razy ze mną rozmawiał miesiąc temu, gdy nie dostałem powołania. Zdawałem sobie sprawę, że nie dałbym reprezentacji tyle, ile mógłbym dać teraz. Wiedziałem, że jak zacznę grać, to trener mnie powoła. Wiecie, że kadra jest dla mnie czymś szczególnym. Cieszę się, że tutaj jestem. Jest dużo nowych zawodników, panują nowe zasady, więc nie mogę się doczekać pierwszego treningu.

- Przyjechałem po to, by wywalczyć sobie miejsce. Chcę być ważnym zawodnikiem kadry Jerzego Brzęczka. – dodał Kamil Grosicki.