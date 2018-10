- Nie rozumiem, dlaczego gra w reprezentacji. To świetny chłopak, legenda, która ma wielkie zasługi, ale w tej chwili nie kwalifikuje się czysto sportowo - powiedział były menadżer Roberta Lewandowskiego, Cezary Kucharski, w programie "Cafe Futbol".

Powołanie Błaszczykowskiego już we wrześniu wywołało mnóstwo negatywnych komentarzy. Pomocnik od dłuższego czasu nie gra bowiem w klubie - w tym sezonie wystąpił tylko w dwóch spotkaniach, w dodatku wchodząc w nich na końcówki (w lidze zaliczył 12-minutowy występ, a w krajowym pucharze zagrał o 5 minut krócej).

Trudną sytuację zawodnika VfL Wolfsburg w drużynie narodowej pogorszył jego słaby występ w meczu Ligi Narodów z Włochami (1:1), w którym sprokurował on karnego, w konsekwencji dającego rywalom Polaków wyrównującą bramkę.

Po kolejnym powołaniu na mecze LN (rewanż z Włochami i pierwsze starcie z Portugalią), negatywnych głosów w mediach jest jeszcze więcej. Z Kucharskim zgodził się m.in. dziennikarz Polsatu Sport, Roman Kołtoń. - Piłkarz, który nie gra w klubie, jest automatycznie pod kreską. Nie można go rozpatrywać w kontekście występów w reprezentacji, bo on nie gra. Boniek powiedział, że przychodzi w takiej sytuacji 70. minuta i masz ciemno przed oczami, podejmujesz złe decyzje - przyznał ekspert "Cafe Futbol".

I właśnie wywołany przez Kołtonia prezes PZPN, również odnosił się do powoływania piłkarzy niegrających w swoich klubach, choć nie bezpośrednio do Błaszczykowskiego, bo robił to jeszcze przed październikowymi powołaniami. - Zawodnik, który nie gra na co dzień w klubie, nie gwarantuje stu procent wydolności, ani tego, że zrobi różnicę na boisku. Piłka nożna, właściwie każdy sport, cechuje się tym, że jeśli ktoś ma pokazać poziom reprezentacyjny, musi być w formie. Tymczasem nikt nie jest w świetnej formie, jeśli nie gra - przyznał Boniek w programie "Prawda Futbolu", tuż przed ogłoszeniem listy piłkarzy, którzy w poniedziałek 8 października rozpoczną zgrupowanie w Katowicach.