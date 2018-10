Ponad połowa piłkarzy z 27 osobowej grupy zaproszonej przez Jerzego Brzęczka na zgrupowanie przed meczami z Portugalią i Włochami dotrze do katowickiego hotelu Monopol dość późno - w poniedziałek tuż po południu. To w większości zawodnicy, którzy rozgrywali swoje spotkania w ostatni dzień weekendu. To dlatego w niedzielę po południu na drugim obozie naszej kadry pod wodzą Brzęczka tłumów nie było. W Katowicach zameldował się właściwie tylko sztab biało-czerwonych i kilku piłkarzy. Po północy dołączyli do nich m.in. Mateusz Klich oraz Jan Bednarek. Dodatkowo paru graczy, którzy rozgrywali swoje spotkania w piątek czy sobotę, umówiło się z trenerem, że i tak nie będą przyjeżdżać na Śląsk wcześniej niż w poniedziałek.

Brzęczek na zajęcia z zawodnikami będzie mieć zatem mniej czasu niż ostatnim razem. Zgrupowanie jest też krótsze, bo odstęp między naszymi meczami wynosi zaledwie trzy dni. To dlatego dla piłkarzy nie przewidziano dnia wolnego od treningów (oprócz dni meczowych). W sumie zaplanowano 5 zajęć na stadionie. Pierwsze w poniedziałek o 17:00 na obiekcie GKS Katowice. Żaden z treningów kadry nie będzie jednak otwarty dla kibiców.

Pech Skorupskiego

Nim zgrupowanie się rozpoczęło selekcjoner już musiał delikatnie skorygować listę powołanych. Z powodu urazu lewej ręki podczas meczu Cagliari – Bologna, do Katowic nie będzie mógł przyjechać Łukasz Skorupski. Sztab kadry zdecydował, że 27-letniego golkipera zastąpi inny przedstawiciel Serie A Bartłomiej Drągowski z Fiorentiny, który jest też reprezentantem Polski do lat 21.

Na razie nie ma informacji o kontuzjach czy urazach innych graczy. Polska w ramach Ligi Narodów UEFA w październiku rozegra dwa spotkania na Stadionie Śląskim. 11 zmierzy się z Portugalią, 14 z Włochami.

Ostateczna kadra na październikowe mecze

Bramkarze: Łukasz Fabiański (West Ham United FC), Wojciech Szczęsny (Juventus FC,) Bartłomiej Drągowski (ACF Fiorentina).

Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton FC), Bartosz Bereszyński (UC Sampdoria), Kamil Glik (AS Monaco FC), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Marcin Kamiński (Fortuna Düsseldorf 1895), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Paweł Olkowski (Bolton Wanderers FC), Rafał Pietrzak (Wisła Kraków), Arkadiusz Reca (Atalanta BC).

Pomocnicy: Jakub Błaszczykowski (VfL Wolfsburg), Przemysław Frankowski (Jagiellonia Białystok), Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Damian Kądzior (GNK Dinamo Zagrzeb), Mateusz Klich (Leeds United FC), Grzegorz Krychowiak (Lokomotiw Moskwa), Rafał Kurzawa (Amiens SC), Karol Linetty (UC Sampdoria), Maciej Makuszewski (Lech Poznań), Damian Szymański (Wisła Płock), Piotr Zieliński (SSC Napoli).

Napastnicy: Robert Lewandowski (FC Bayern), Arkadiusz Milik (SSC Napoli), Krzysztof Piątek (Genoa CFC 1893).

