Początkowo Ronaldo miał odpuścić tylko wrześniowe mecze kadry, ale teraz okazuje się, że zrezygnował także z kolejnych meczów.

Gwiazda Juventusu nadal chce pracować nad poprawą swojej formy piłkarskiej i przechodzić aklimatyzację w Turynie. Niestety, oznacza to, że polscy kibice stracą możliwość oglądania go w meczu, który zostanie rozegrany na Stadionie Śląskim w Chorzowie.





Kadra Portugalii:

Bramkarze: Beto (Goztepe), Cláudio Ramos (Tondela), Rui Patrício (Wolverhampton).

Obrońcy: Cédric Soares (Southampton), João Cancelo (Juventus), Kevin Rodrigues (Real Sociedad), Luís Neto (Zienit), Mário Rui (Napoli), Pedro Mendes (Montpellier), Pepe (Besiktas), Rúben Dias (Benfica).

Pomocnicy: Bruno Fernandes (Sporting), Danilo Pereira (FC Porto), Gedson Fernandes (Benfica), Pizzi (Benfica), Renato Sanches (Bayern), Rúben Neves (Wolverhampton), Sérgio Oliveira (FC Porto), William Carvalho (Bétis).

Napastnicy: André Silva (Sevilla), Bernardo Silva (Manchester City), Bruma (RB Leipzig), Éder (Łokomotiw), Gonçalo Guedes (Valência), Hélder Costa (Wolverhampton).

A jak wygląda kadra Polski?

Miały być testy, eksperymenty i nowe otwarcie. I to wszystko jest, lecz nie na masową skalę. - Nie mam aż tak dużo czasu, by móc próbować do woli - mówi Jerzy Brzęczek, selekcjoner reprezentacji Polski, który w poniedziałek ogłosił powołania na mecze z Portugalią i Włochami w Lidze Narodów.

Bramkarze: Łukasz Fabiańsk (West Ham), Łukasz Skorupski (Bologna), Wojciech Szczęsny (Juventus).

Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Sampdoria), Kamil Glik (Monaco), Artur Jędrzejczyk (Legia), Marcin Kamiński (Fortuna Duesseldorf), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Paweł Olkowski (Bolton), Rafał Pietrzak (Wisła Kraków), Arkadiusz Reca (Atalanta).

Pomocnicy: Jakub Błaszczykowski (Wolfsburg), Przemysław Frankowski (Jagiellonia), Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad), Kamil Grosicki (Hull), Damian Kądzior (Dinamo Zagrzeb), Mateusz Klich (Leeds), Grzegorz Krychowiak (Łokomotiw Moskwa), Rafał Kurzawa (Amiens), Karol Linetty (Sampdoria), Maciej Makuszewski (Lech), Damian Szymański (Wisła Płock), Piotr Zieliński (Napoli).

Napastnicy: Robert Lewandowski (Bayern), Arkadiusz Milik (Napoli), Krzysztof Piątek (Genoa).



