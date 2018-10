Wojciech Szczęsny udzielił bardzo interesującego wywiadu Piotrowi Dumanowskiemu ze stacji Eleven Sports. Polski bramkarz zdradził w nim wiele ciekawych kwestii związanych z grą dla Juventusu, a także z niedawną rywalizacją z Alissonem Beckerem, który obecnie postrzegany jest przez ekspertów za najlepszego bramkarza świata.

Szczęsny przyznaje jednak, że w ostatnim sezonie stał się znacznie lepszym bramkarzem- Rozwinąłem się najbardziej przy Gigim, dlatego że nie wstyd mi było się od niego uczyć. Mam w sobie tyle pokory, że byłem gotów powiedzieć sobie: „Masz przed sobą takiego mistrza, dlatego zamknij dziub, oglądaj i ucz się”. Wcześniej zawsze była to rywalizacja. - mówi w rozmowie Eleven.

Polak przyznał, że w poprzednim sezonie miał z góry ustalone, w których meczach może grać. Niestety pozycja Buffona była na tyle silna, że nie mogła tego zmienić nawet znakomita forma naszego golkipera.

- Wspólnie ustalaliśmy, kiedy gra Buffon, kiedy mogę zagrać ja. Było z góry wiadome, że cokolwiek Gigi nie zrobi, będzie pierwszym bramkarzem. I słusznie. Ja, niezależnie od formy, nie mogłem tego zmienić i szykowałem się do tych „mniejszych” meczów. Najwięcej nauczyłem się od Gigiego, ale najtrudniej było rywalizować z Alissonem -podkreśla Szczęsny.

Szczęsny dziwił się także że to on, a nie właśnie Brazylijczyk występuje w pierwszym składzie Romy, bo jego konkurent dokonywał nieprawdopodobnych rzeczy na treningach. - Czasami zastanawiałem się, jakim cudem to ja gram w pierwszym składzie. W poprzednim sezonie wszedł do bramki i był zdecydowanie najlepszym bramkarzem w lidze. Moim zdaniem też najlepszym bramkarzem w Europie. Nie trafił do jedenastki roku ani nie wygrywał plebiscytów, bo jeszcze nie ma tej reputacji - powiedział Szczęsny.

