xfish 15 minut temu 0

Z tą asystą Klicha to trochę śmiech na sali. Roberts strzelił bramkę 6 sek. po podaniu, wcześniej musiał okiwać zawodnika i strzelał z ok 30m. Trudno napisać, że to dzięki Polakowi strzelił bramkę. Po prostu Polak jako ostatni dotknął piłki przed solową akcją Robertsa.

twitter.com/adzng5/status/1047231288900571136