Krzysztof Piątek bije kolejne rekordy w tym sezonie Serie A. Nasz napastnik strzelił już osiem bramek w sześciu meczach ligi włoskiej, a gdyby liczyć także mecz pucharowy, to zawodnik ma już na koncie 12 bramek w zaledwie siedmiu meczach.

Taka liczba bramek sprawiła, że zawodnik znalazł się na liście transferowej wielu dużych klubów. O względy klubu oraz samego Polaka zaczynają zabiegać już Barcelona, Liverpool, Bayern Monachium i Borussia Dortmund, a La Gazetta dello Sport pisze, że Polak to prawdziwy cyklon warty 40 milionów euro.

Właściciel klubu z Genoi twierdzi jednak, że transfer jest niemożliwy. - Już samo myślenie o transferze byłoby szaleństwem. Zimą go nie sprzedamy na pewno. Jak go obserwują, to będą mieć okazje robić to do końca sezonu - czytamy we włoskiej prasie.

Włoska gazeta dodaje, że ostatnim piłkarzem, który strzelał gole w sześciu kolejnych meczach był, Gonzalo Higuain (2016/2017). Piątek pobił ostatnio także osiągnięcie Zbigniewa Bońka i Kamila Glika, którzy w jednym sezonie strzelali po siedem bramek.

Marcelo Bielsa: Pomyliłem się co do Mateusza Klicha. Tolerował moje błędy





Zbigniew Boniek wbił szpilkę Jerzemu Brzęczkowi. Krytykuje powołania





Jose Mourinho rozmawiał ze swoim potencjalnym następcą