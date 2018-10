Willi Orban urodził się w niemieckim Kaiserslautern. Jego ojciec jest Węgrem, a matka Polką.

Zawodnik RB Lipsk w końcu wybrał kadrę i zagra dla Węgier. Został powołany na najbliższe mecze Ligi Narodów z Grecją oraz Estonią.

Orban zagrał w dwóch meczach reprezentacji Niemiec do lat 21 w 2014 roku. Jeszcze w 2017 roku nie wykluczał żadnej opcji. - Niemcy byłyby moim pierwszym wyborem. W przypadku Węgier lub Polski pewnie szybciej dostałbym szansę, ale nie jestem tego typu osobą, która wybiera najprostszą ścieżkę.

Zbigniew Boniek wykluczył powołanie dla Orbana już rok temu. - Nie ma żadnego tematu. My mamy inną filozofię, według której w reprezentacji Polski chcemy grać wyłącznie Polakami. Problem mamy z tym, że w Niemczech mieszka obecnie wielu naszych rodaków, mówiących w naszym języku, a Niemcy chcą nam ich najzwyczajniej w świecie zabrać. Gdy przyszedłem do związku to powiedziałem jasno: Obraniak, Perquis, Boenisch i Polański są Polakami, grają w kadrze i my ich nie dotykamy, natomiast nie będziemy robili Polaka z kogoś obcego tylko dlatego, że jest dobry.

