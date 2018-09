W lipcu Polska wygrała 1:0 z Japonią na MŚ w Rosji. Był to ostatni mecz, w którym Grosicki zagrał od początku. Od tego czasu prawie w ogóle nie gra. W pierwszych siedmiu kolejkach nowego sezonu był poza kadrą meczową, a w ostatnich dwóch spotkaniach przebywał na murawie łącznie przez zaledwie 42 minuty.

Teraz się to zmieni.

To ważna wiadomość dla Jerzego Brzęczka, który w poniedziałek wyśle powołania na najbliższe zgrupowanie kadry. We wrześniu selekcjoner reprezentacji Polski nie dał szansy Grosickiemu i nie zaprosił go na kadrę.

Przypomnijmy, że niepewna sytuacja Polaka w Hull City jest konsekwencją tego, że skrzydłowy latem bardzo chciał opuścić angielski klub, ale znowu mu się to nie udało.