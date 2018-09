Polski napastnik na początku sezonu Serie A imponuje strzelecką dyspozycją i w czterech spotkaniach zdobył aż pięć bramek dla włoskiej Genui.

Polak chwalony jest nie tylko we Włoszech i Hiszpanii, ale teraz duży artykuł Polakowi poświęciło niemieckie Sport1.de, czyli jeden z największych sportowych portali u naszych zachodnich sąsiadów. Sport1.de porównuje Piątka do Roberta Lewandowskiego pisząc, że napastnik to właśnie "nowy Lewandowski".

Niemiecki portal wskazuje podobieństwa między oboma napastnikami porównując także ich styl gry, który jest niemal identyczny. sport1.de zauważa że Lewandowski wyjechał z Polski mając 22 lata, a Borussia zapłaciła za niego 4,75 mln euro, z kolei Piątek wyjechał mając 23 lata a kwota jego transferu do 4,5 miliona.

Niemcy przytaczają też wypowiedź 23-lata, który twierdzi, że nie można ich porównywać... bo on gra dla Genui, a Lewandowski to Bayernu.

Niemcy zauważają również, że Piątek zdobywa coraz większe uznanie w oczach szkoleniowca reprezentacji Jerzego Brzęczka.

