Towarzyski mecz Polski z Irlandią rozegrany na stadionie we Wrocławiu wzbudził wśród kibiców najmniejsze zainteresowanie od ponad 5 lat. Na żywo z trybun obejrzało go 25 tysięcy fanów. Mogący pomieścić 42 tysiące stadion miejski niemal w połowie był pusty. Ostatnio tak mała frekwencja na meczu kadry w Polsce, przypadała na rozgrywane latem 2013 roku spotkanie z Liechtensteinem.

Na Irlandię ceny wejściówek były niższe o kilkadziesiąt złotych niż na towarzyskie spotkania rozgrywane przed mundialem. Teraz bilety kosztowały od 70 do 120 złotych.

Na mecze z Portugalią i Włochami, trzeba będzie zapłacić za nie nieco więcej, ale to spotkanie o punkty w ramach Ligi Narodów UEFA. Karty wstępu III kategorii kosztują 80 złotych, II 140 zł, a najlepsze miejsce wzdłuż linii bocznej boiska wyceniono na 180 złotych. Bilet rodzinny dla opiekuna i dziecka to koszt 120 złotych.

Atrakcyjni rywale i nowy stadion

Oprócz tego, że Polacy będą walczyć o punkty, to atrakcyjni są też nasi przeciwnicy. Mistrzowie Europy do Chorzowa powinni przyjechać z Cristiano Ronaldo. Gwiazda Juventusu nie grała we wrześniowych potyczkach z Włochami i Chorwacją, bo trener Fernando Santos chciał dać piłkarzowi czas na aklimatyzację w nowym klubie. Na październikowe zgrupowanie CR7 ma jednak się stawić. Z Portugalią zagramy 11 października o godzinie 20:45. Z Włochami trzy dni później o tej samej porze. Oba mecze odbędą się na Stadionie Śląskim.

Na Śląsku o kibiców też ma być łatwiej. Kadra długo tam nie gościła. Obiekt był remontowany, a potem podczas swojej piłkarskiej inauguracji i meczu Polski z Koreą Południową, mocno oblegany. Towarzyskie spotkanie z marca obejrzał komplet - ponad 53 tys. osób.

Na razie ruszyła pierwsza faza sprzedaży wejściówek na dwa październikowe mecze. Przeznaczona jest tylko dla posiadaczy Kart Kibica. Potrwa do niedzieli 23 września. Dzień później bilety będą mogli nabywać wszyscy zainteresowani.