- Adrian Mierzejewski jest dzi¶ daleko od kadry, na jego pozycji mamy dobrych piłkarzy. To nie znaczy że Adriana nie szanuję, ani nie doceniam że bardzo dobrze gra w tych różnych ligach. To jak z Karimem Benzem± : jest ¶wietnym piłkarzem. Ale Francja bez niego zdobyła mistrzostwo ¶wiata – mówi Jerzy Brzęczek.

Nowy selekcjoner mówi też o powołaniach dla niegraj±cego w klubie Kuby Błaszczykowskiego i o niesprawiedliwych ocenach jego gry. – Tak, Kuba jest szanowanym piłkarzem, ale jest cały czas pod presj±. Cały czas musi udowadniać, że powinien dalej grać w kadrze. A to jest człowiek, ma emocje. Przed Euro 2016 grali¶my mecz z Serbi±. Dla Kuby i dla mnie było w przeddzień meczu jasne: je¶li Kuba nie zagra dobrze, nie pojedzie na mistrzostwa. Na szczę¶cie zagrał dobrze, strzelił gola. A gdyby Kuby nie było na Euro, jestem pewien że nasza reprezentacja nie wyszłaby z grupy – mówi Brzęczek.

Nowy selekcjoner zacz±ł pracę od dwóch remisów 1:1, ale zupełnie różnie ocenionych. Po 1:1 z Włochami w Bolonii w Lidze Narodów został niedosyt. Po 1:1 z Irlandi± w towarzyskim meczu – obawy, bo Polacy pozwolili rywalowi na zbyt wiele i dopiero pod koniec meczu uratowali remis. – Wiedzieli¶my, że to będ± różne mecze. Gdy grasz atakiem pozycyjnym przeciwko mocno wycofanemu rywalowi, jak my z Irlandi±, to zawsze zostaje wrażenie, że gra jest zbyt wolna – mówi Brzęczek. Już w paĽdzierniku kadra zagra kolejne dwa ważne mecze: w Lidze Narodów z Portugali± i Włochami u siebie.

