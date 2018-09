- Mierzejewski? Patrz±c na to, jakich mamy piłkarzy na jego pozycji, to nie ma tematu powołania - powiedział Jerzy Brzęczek w programie "Cafe Futbol" na antenie Polsatu Sport. Selekcjoner dał tym samym jasno do zrozumienia, że pomocnik, który był notorycznie pomijany przez Adama Nawałkę, będzie pomijany także przez niego.

Z Mierzejewskiego nie skorzysta więc kolejny selekcjoner kadry. Kolejny selekcjoner kadry nie zwróci uwagi na ¶wietn± grę i statystyki pomocnika. W tym sezonie ligi chińskiej Polak rozegrał już 11 spotkań, w których strzelił trzy gole i zaliczył pięć asyst. Ostatnio błysn±ł w sobotę, kiedy zdobył bramkę w wygranym 3:0 meczu jego Changchun Yatai z Guizhou Zhicheng (3:0).

Po udanym występie w weekend, Mierzejewski został wybrany do jedenastki kolejki ligi chińskiej, gdzie otrzymał najlepsz± notę spo¶ród wszystkich zawodników. Polak został oceniony na "9". Gorzej od niego wypadło m.in. trzech reprezentantów Brazylii - Hulk (8.7), Paulinho (8.0) i Oscar (9.0).

