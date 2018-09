Zieliński w kadrze jest od pięciu lat, ale tylko sporadycznie spełniał pokładane w nim nadzieje. Z Włochami zagrał świetnie, dowodził grą zespołu, zdobył kluczowego gola i w kilku akcjach pokazywał talent, o którym dotychczas tylko słyszeli kibice pomijający mecze Napoli. Dobry występ w meczu Ligi Narodów to jedno, ale jego nieobecność w spotkaniu z Irlandią drugie. Być może nawet dobitniej pokazujące, jak bardzo reprezentacja go potrzebuje. Środek pola z Krychowiakiem i Linettym wyglądał bardzo topornie.

O ile Zieliński wreszcie wszedł w rolę, w której od lat obsadzają go kolejni selekcjonerzy, tak Bereszyński musiał wskoczyć w buty Łukasza Piszczka. Zastąpić obrońcę, który od dawna był po prostu niezastąpiony i zawodził niezwykle rzadko. Defensorowi Sampdorii się to udało. Po raz drugi w tygodniu zatrzymał Lorenzo Insignie, był dobrze przygotowany fizycznie, wygrał kilka ważnych pojedynków indywidualnych i zdawał się nie czuć spoczywającej na nim odpowiedzialności. Uspokoił selekcjonera i kibiców.

Najlepszy z niegrających i najlepszy z grających za kogoś

Bednarek przyjechał na zgrupowanie jako jeden z piłkarzy, którzy nie grają regularnie w swoim klubie. W meczach ligowych Southampton nie ma go nawet na ławce rezerwowych, a jedyną szansę na występ dostał od Marka Hughesa w Carabao Cup. Zagrał 90 minut z Brighton, awansował zachowując czyste konto, ale kolejny mecz Premier League znów obejrzał z trybun. Obawy wobec jego dyspozycji były więc całkiem uzasadnione. I szybko rozwiane, bo grając obok Kamila Glika z Włochami był pewny siebie, skoncentrowany i nie popełniał błędów. Z Irlandią wszedł w 60. minucie i był właściwie bezrobotny. Dwukrotnie zmuszony do interwencji, dał sobie radę. Na nim najmniej spośród polskich piłkarzy odbiła się nieregularna gra w klubie.

Selekcjoner powinien też ciepło wspominać wejście na boisko Mateusza Klicha, który przeciwko Irlandii zareagował na nienajlepszy występ z Włochami. W najważniejszych meczach pewnie zabraknie miejsca dla niego lub Karola Linettego i właśnie o przekonanie do siebie Jerzego Brzeczka rywalizowali na tym zgrupowaniu. Więcej czasu miał piłkarz Sampdorii, który w obu spotkaniach zagrał łącznie przez 115 minut wobec 80 Klicha, ale ten lepiej je wykorzystał. Odbiorem piłki rozpoczął akcję bramkową przeciwko Włochom, a z Irlandią wszedł z ławki i swoją chęcią do gry pobudził partnerów, którzy zaczęli grać lepiej. Pół godziny wystarczyło mu na przeprowadzenie energicznej akcji skończonej golem. I to zaangażowanie zestawione z opieszałością Linettego, może zostać docenione przez Brzęczka.

Nie wszyscy mogą być spokojni

Selekcjoner może bronić Jakuba Błaszczykowskiego, domagać się od kibiców większego szacunku wobec niego, ale może mu w końcu zabraknąć argumentów do dalszego powoływania 102-krotnego reprezentanta, jeśli nie zacznie częściej grać w Wolfsburgu. Kuba uzbierał podczas zgrupowania 160 minut, czyli o godzinę więcej niż od początku roku w klubie. To całkiem zrozumiałe, że selekcjoner dał doświadczonemu piłkarzowi to, czego najbardziej potrzebował – minuty, ale w tym czasie wyszło na wierzch kilka jego niedostatków. Przede wszystkim, Polacy stracili dwa gole i w utratę obu zamieszany był Błaszczykowski. Poza tym niewiele wnosił do gry w ofensywie, głównie w meczu z Włochami, choć z Irlandią pod tym względem było tylko trochę lepiej. Brzęczek ustawił go na lewej pomocy i wyznaczył rolę opiekuna dla rozgrywającego pierwsze mecze w kadrze Arkadiusza Racy. To mogło Błaszczykowskiego nieco ograniczać, ale nie tłumaczy błędów, które popełnił.

Parę razy w spotkaniu z Irlandią zapomniał się też Karol Linetty, którego postawę łatwo zestawić z tą Mateusza Klicha. Piłkarz Sampdorii często faulował, gubił krycie i niedokładnie podawał. W pomeczowym studiu w „Polsacie Sport” wyliczono, że Linetty potrzebował aż 20 sekund by podłączyć się do akcji, którą zapoczątkował na swojej połowie. Odebrał piłkę, podał i stanął – żadnego pójścia do przodu za akcją. Dopiero później, truchtem dobiegł w okolice pola karnego Irlandczyków i niecelnym podaniem spiął słabą akcję klamrą. Jeśli był zły na postawę Adama Nawałki, który wziął go na mundial do Rosji i przez cały turniej trzymał na ławce rezerwowych, to wielu oczekiwało, że tę energię uwolni w pierwszych meczach za kadencji Jerzego Brzęczka. Zamiast zagrać Nawałce na nosie, utwierdził go w przekonaniu, że ten akurat w jego przypadku tego nosa miał.

Brzęczkowi nie sprawdził się też wariant gry z dwójką napastników w meczu z Irlandią. Przynajmniej przy obsadzie Milik – Piątek, bo gdy na boisku pojawi się Lewandowski wszystko może wyglądać inaczej. Niemniej obaj zawiedli. Milik wyraźnie, bo nie wykorzystał świetnej szansy na początku spotkania, gdy główkował w sytuacji tak dogodnej, że trudniej było przestrzelić, niż trafić w bramkę. Mimo to, jemu się udało. Na plus, ładna asysta przy golu Klicha. Co do Piątką, to szkoda, że debiutować można tylko raz, bo mecz, na który trafił

wybitnie temu nie służył. Każdy napastnik marzy, by zacząć od gola albo chociaż od niezłej sytuacji. Tymczasem Piątek nie miał nawet ćwierć szansy na zdobycie bramki, a po raz pierwszy uczestniczył w akcji dopiero w 27. minucie. Obaj napastnicy zawiedli, ale na pewno dostaną kolejne powołania, tym bardziej jeśli utrzymają dotychczasową skuteczność w Serie A.

Na liderów można liczyć

Nowy selekcjoner może być za to zadowolony z doświadczonych piłkarzy, którzy już za Nawałki stali się liderami kadry. Brzęczek jeszcze przed zgrupowaniem porozmawiał z Kamilem Glikiem i przekonał go do pozostania w reprezentacji, a już dwa pierwsze mecze pokazały jak bardzo skorzysta na tym nasza kadra. Owszem, Glik popełnił błąd w kryciu O’Briena przy straconej bramce w meczu z Irlandią, ale nie może to przysłonić zasług z pozostałej części tego spotkania i przede wszystkim dobrego występu przeciwko Włochom. Tylko w pierwszym meczu zagrał natomiast Robert Lewandowski, który również ma za sobą dobry mecz. Układa jego się współpraca z Zielińskim i spora w tym zasługa kapitana, który nie miał problemu, by pracować na sukces młodszego kolegi i pomóc mu przełamać się w meczu reprezentacji. To swego rodzaju inwestycja, z której Lewandowski pewnie nie raz jeszcze skorzysta.

Fabiański przeciwko Włochom, Szczęsny z Irlandią – tak podzielił mecze między swoich bramkarzy Jerzy Brzęczek. Obaj puścili po jednej bramce, ale żądnego nie można za to obwiniać. Poza tym, obaj częściej piłkę kopali niż łapali w ręce i w tym aspekcie zdecydowanie wygrywa Fabiański. Szczęsnemu zdarzały się niecelne wybicia, podania w aut czy pod nogi przeciwników. Po pierwszym zgrupowaniu w rywalizacji bramkarzy na prowadzenie wysuwa się ten Fabiański.

