Polska zremisował z Irlandi± 1:1, a Robert Lewandowski w tym meczu nie pojawił się na murawie ani przez minute. - To kwestia nastawienia. Już przed meczem wiedziałem, że spędzę czas na ławce. Czasem człowiek chciałby pomóc, ale z drugiej wie, że to nie jest ten odpowiedni moment - powiedział napastnik Bayernu Monachium.

Polacy zagrali bardzo słaby mecz, ale Lewandowski dostrzegł pozytywy. - W drugiej połowie, po dziesięciu, piętnastu minutach grali¶my tak, jak powinni¶my grać od pocz±tku. Mimo że Irlandia grała bardzo defensywnie, stworzyli¶my parę akcji i momentami mogło się to podobać - powiedział.

Kolejny mecz będzie dla Lewandowskiego setnym w kadrze narodowej. Mecz w ramach Ligi Narodów odbędzie się w Chorzowie, a rywale Polaków będ± Portugalczycy. - Gra na Stadionie ¦l±skim to co¶ wspaniałego i fajnie będzie tam zagrać ten setny mecz. Dreszczyk emocji będzie, bo grałem na starym Stadionie ¦l±skim, a na nowym strzeliłem już gola. Atmosfera na tym stadionie jest wyj±tkowa. Rozegranie setnego meczu na Stadionie ¦l±skim to marzenie - mówił w Polsacie Sport.

Lewandowski odniósł się do gry Krzysztofa Pi±tka. - Jako debiutant starał się, walczył. Wychodził na pozycje, ale nie dostawał podań. Trudno po takim meczu, w którym przeciwnik bronił się tyloma zawodnikami, rozliczać napastników. Ważna jest cierpliwo¶ć. Widać, że to chłopak, któremu zależy i który chce się rozwijać. Ma potencjał, już po pierwszym treningu było widać, że może grać na wysokim poziomie. Je¶li dalej będzie trenował tak jak teraz, to zago¶ci na dłużej w reprezentacji - powiedział.

