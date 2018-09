Sebastian Staszewski: Po raz ostatni w reprezentacji zagrał pan w marcu tego roku. Też we Wrocławiu, przeciwko Nigerii. I nie był to pana udany mecz. Z tego występu jest pan bardziej zadowolony?

Marcin Kamiński: Czuję, że było inaczej, niż wtedy. Grałem pewniej. Ale liczy się tylko opinia trenera Jerzego Brzęczka. Ja cieszę się przede wszystkim z tego, że dostałem szansę.

Zmienił się status rywalizacji o miejsce u boku Kamila Glika. Wcze¶niej ugruntowan± pozycję miał Michał Pazdan. Dzi¶ na placu boju został już tylko pan i Jan Bednarek.

Każdy kto dostaje powołanie chce udowodnić trenerowi, że należy mu się miejsce w składzie. I nie mam w±tpliwo¶ci, że ta walka będzie zażarta.

Ma pan w tej chwili jedn± przewagę nad Bednarkiem: szansę na grę w klubie.

Na razie nie ma co prorokować, bo w piłce wszystko szybko się zmienia. Ale jestem skupiony na sobie i mam głębokie przekonanie, że muszę zrobić wszystko, aby grać. To jest podstawa.

Możemy być zadowoleni z gry reprezentacji w meczu z Irlandi±?

Mecz nie układał się nam szczególnie w pierwszej połowie. Nie tak miało to wygl±dać. Brakowało spokoju w rozgrywaniu akcji. Wydaje mi się, że lepiej było po przerwie. Zaczęli¶my utrzymywać się przy piłce, kreować grę. To pozytywy. Wiemy, że jeste¶my zespołem, który lubi grać z kontry, ale czasem trzeba radzić sobie także w ataku pozycyjnym.

Ten remis ma jednak całkiem inny smak, niż ten przywieziony z Bolonii.

Nie powiedziałbym, że Irlandczycy byli blisko zwycięstwa. Oddali na bramkę jeden strzał.

Tyle co my.

No dobra, tak było. Ale i tak to my byli¶my bliżej ich pola karnego. Fakt jest jednak taki, że długo przegrywali¶my i potrafili¶my się podnie¶ć. To ważne, że umiemy pozostać w grze.

W ci±gu kilku dni mieli¶cie krótki kurs gry przy prowadzeniu i pogoni za wynikiem.

To s± momenty z których możemy wyci±gn±ć wnioski. My¶lę, że na kolejnym zgrupowaniu spojrzymy na mecze z całkiem innej perspektywy, bo do tego czasu będ± one prze¶wietlone.

Co powiedział wam trener Jerzy Brzęczek?

Że pracujemy dalej. Cieszył się z tego, że mimo tego, iż przegrywali¶my, udało nam się zachować spokój i strzelić gola. Takie mecze sprawiaj±, że powoli, ale idziemy do przodu.