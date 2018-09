Gdzie Brzęczek, gdzie Nawałka

Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem stanął przy bocznej linii boiska. I stał przez całą pierwszą połowę, nie usiadł nawet na chwilę. A kiedy sędzia rozpoczął mecz, od razu zaczął wypychać swoich piłkarzy dalej od własnego pola karnego. Na początku jeszcze bił im brawo, dopingował nawet po nieudanych zagraniach, ale im dłużej trwał mecz, tym miał więcej uwag i pretensji (najwięcej chyba do Rafała Kurzawy, który zszedł w przerwie).

Adam Nawałka też często spędzał mecze przy linii bocznej, ale już po dwóch wrześniowych spotkaniach widać, że Jerzy Brzęczek pożytkuje ten czas zupełnie inaczej. No, może nie zupełnie, bo Nawałka również dawał wskazówki swoim piłkarzom, ale nowy selekcjoner jest dużo bardziej żywiołowy i ekspresyjny. Znacznie więcej podpowiada, znacznie częściej też krzyczy. I się denerwuje, i to nawet w pozornie niegroźnych sytuacjach, jak np. w 17. minucie podczas rzutu rożnego, kiedy Polacy chyba zdaniem Brzęczka zbyt wolno zbierali się do jego wykonania albo wybrali nie ten schemat (krótkie rozegranie), który chciał selekcjoner.

Gdzie Polska, gdzie Irlandia

- Nie oczekuję spokojnego meczu. To będzie ostre spotkanie, a na pewno ostrzejsze niż to z Włochami, z którymi graliśmy w piątek - przestrzegał Jerzy Brzęczek. Jeszcze tuż przed meczem mogło się wydawać, że bardzo się nie pomylił. Bo kiedy w trakcie rozgrzewki Polacy kopali piłkę (wymieniali podania, oddawali strzały), Irlandczycy wciąż robili sprinty, skłony, przysiady, a nawet pompki. Jeśli po kimś wtedy można się było spodziewać agresywnej gry, to raczej właśnie po nich.

Ale nie, wręcz zupełnie nie. A przynajmniej nie w pierwszej połowie - na samym początku meczu - kiedy to nasza reprezentacja nastawiła się na ostrą grę. Widać to było po pojedynkach w powietrzu czy agresywnych doskokach do Irlandczyków, którzy momentami odbijali się od naszych graczy jak od skał. Zwyczajnie widać też było po statystyce fauli, która po 30 minutach kształtowała się tak, że Polacy mieli ich sześć, a rywale ledwie jeden.

A kibice? Niecierpliwi...

- My chcemy gola! - krzyknęli kibice w 21. minucie, ale na gola czekali bardzo długo. Kwadrans później, kiedy nasi obrońcy wycofali piłkę do Wojciecha Szczęsnego, z trybun usłyszeć można było pierwsze gwizdy. Kolejne w 38. minucie, kiedy podanie w kierunku naszego bramkarza ze środka boiska posłał Grzegorz Krychowiak.

I to nie były pojedyncze gwizdy, tylko zbiorowe, naprawdę głośne wyrażanie dezaprobaty.

- A gdzie jest Robert Lewandowski - niecierpliwił się pod koniec pierwszej połowy kilkuletni chłopiec siedzący tuż obok trybuny prasowej. - Wejdzie po przerwie - uspokajał go ojciec. Gwiazdor naszej reprezentacji na boisku się jednak nie pojawił. A jego zmiennicy zawiedli. Ani Arkadiusz Milik, ani Krzysztof Piątek nie znaleźli sposobu na irlandzkiego bramkarza - pod koniec meczu (w 87. minucie) do wyrównania doprowadził dopiero wpuszczony z ławki Mateusz Klich.

... i nieliczni

13 września, 2012 r. Polska wygrywa 2:0 z Mołdawią w eliminacjach do mistrzostw świata. Spotkanie z trybun ogląda 26 tys. widzów. To był jedyny raz, kiedy mecz reprezentacji przyciągnął na stadion we Wrocławiu mniej niż 30 tys. widzów. To znaczy, jedyny do dzisiaj, czyli wtorkowego spotkania z Irlandią, który z trybun oglądało 25 tys. widzów.

- Prosimy o zajmowanie miejsc siedzących zgodnie z zakupionym biletem - informował kibiców stadionowy spiker. A pustych, zielonych krzesełek było naprawdę sporo. Ale o ile jeszcze na początku można było podejrzewać, że kibice posłuchali apelów spikera, o tyle później chyba przestali, bo w bocznych sektorach górna część trybun coraz bardziej się wyludniała, fani zaczęli zmieniać miejsca na te bliżej boiska.

Nieudane eksperymenty

Nowy selekcjoner całkiem udanie zadebiutował piątkowym remisem z Włochami (1:1). Dał nadzieję, że Polska nie będzie rywalizowała w Lidze Narodów wyłącznie o utrzymanie. Przy okazji także szerzej otworzył sobie drzwi do dalszych eksperymentów.

I takim sposobem, we wtorek we Wrocławiu, w składzie biało-czerwonych od początku zagrało aż sześciu piłkarzy, których nie było w wyjściowej jedenastce na mecz z Włochami. A byli to: Wojciech Szczęsny, Tomasz Kędziora, Marcin Kamiński, Karol Linetty, Arkadiusz Milik i Krzysztof Piątek.

Brzęczek ze swoich wyborów do końca zadowolony być jednak nie może. A w zasadzie nie powinien być w ogóle, bo z reprezentacją Irlandii - pozszywaną z rezerwowych, złożoną z piłkarzy drugo-, a nawet trzecioligowych - wygrać powinien. A nawet jeśli nie wygrać, to zagrać o wiele, wiele lepiej.

