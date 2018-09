ms123456 godzinę temu Oceniono 3 razy 3

Wynik lepszy niz gra. Slabo to wyglada na dzis. Duzo pracy przed Brzeczkiem. Co w tej druzynie jest do poprawy? Prawie wszystko. Ale mysle,ze trzeba bardzo mocno pracowac nad szybkimi i celnymi podaniami. I to nie do nogi,bo to zwalnia akcje,ale metr ,dwa do przodu na dobieg. Trzeba cwiczyc klepke,trzeba cwiczyc gre z pierwszej pilki,stale fragmenty gry,utrzymanie sie przy pilce,ataki skrzydlami,wyprowadzanie pilki z wlasnej polowy,szybkie kontry,pressing itd. Duzo,duzo pracy przed Brzeczkiem. Plusy? Nie przegrali w tym dwumeczu. Minusy? Nie dali rade wygrac. I to z druzynami,ktore byly do pokonania. Z taka gra,to Portugalia nastuka nam duzo bramek,niestety Ale coz,to dopiero za miesiac.