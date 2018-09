Po blamażu z reprezentacj± Wysp Owczych (1:1) w pi±tkowym spotkaniu, Polacy pojechali na bardzo ważny mecz w kontek¶cie awansu na mistrzostwa Europy u-21. Polacy przed ósm± kolejk± tracili jeden punkt do Duńczyków, którzy grali z outsiderami - Litw±.

Polska wygrała z Finlandi± 3:1, ale trzeba to przyznać, że biało-czerwoni kilka razy byli bardzo blisko utraty gola i przez duż± czę¶ć meczu grali po prostu bardzo Ľle.

Słaba pierwsza połowa

Pierwsza połowa dobrze zaczęła się dla reprezentacji Polski, bo biało-czerwoni przeprowadzili kilka akcji, które powinny skończyć się golem. Najbliżej był Kamil JóĽwiak, który w trzeciej minucie po prostu musiał wykorzystać podanie Szymańskiego. Piłkarz Lecha strzelił jednak zdecydowanie za wysoko. W kolejnych minutach Polacy zupełnie stracili pomysł na grę. Bardzo chaotycznie grał nasz ¶rodek Piotrowski i Łabojko, a nasi piłkarze nie byli w stanie przej±ć inicjatywy.

Pod koniec pierwszej połowy Finlandia powinna obj±ć prowadzenie, Kairinen zabawił się z naszymi obrońcami w polu karnym podał do Kallmana (między nogami Grabary), a ten z metra strzelił w słupek! Kibice na stadionie już cieszyli się z gola, ale po chwili ukryli twarze w dłoniach.

Cztery gole w drugiej połowie

W drugiej połowie działo się naprawdę bardzo dużo, a Finlandia powinna obj±ć prowadzenie po strzale w słupek. PóĽniej jednak na boisku pojawił się Bartosz Kapustka i była to kluczowa zmiana w tym spotkaniu. 21-latek ¶wietnie zagrał z rzutu rożnego i w 68. minucie gola zdobył Mateusz Wieteska. Niestety, Polacy nie cieszyli się długo z gola, bo po 120 sekundach było już 1-1, a kapitalnego gola strzelił Lappalainen.

Finowie ruszyli za ciosem, ale nie udało im się wyj¶ć na prowadzenie. Gola strzeliła za to Polska, która znowu wykorzystała stały fragment gry. Bochniewicz zgrał piłkę do Wieteski, a ten drugi raz wpakował piłkę do bramki. W końcówce spotkania gola z rzutu karnego strzelił Dawid Kownacki, który pewnie wykorzystał jedenastkę po faulu na JóĽwiaku.

Polacy zachowali tym samym szansę na awans do mistrzostw Europy z pierwszego miejsca. Dania wygrała swój mecz 2:0 i w tym momencie ma 19 punktów w tabeli, Polska za¶ ma 18 "oczek".