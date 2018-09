Polska 1 : 1 ( : ) false Irlandia

Informacje Towarzyskie - Mecze reprezentacji Polski Wtorek 11.09.2018 godzina 20:45 Wyniki szczegółowe Polska 0 1 1 Irlandia 0 1 1 Składy i szczegóły Polska Bramka: Klich (87.) Skład: Szczęsny - Kędziora, Glik (60. Bednarek), Kamiński, Reca (72. Pietrzak) - Kurzawa (46. Kądzior), Krychowiak (73. Szymański), Linetty, Błaszczykowski (81. Frankowski)- Milik, Piątek (60. Klich) Irlandia Bramka: O`Brien (51.) Skład: Randolph, Christie, Keogh (c), Egan, Long, Stevens, Hendrick (51. Mayler), Williams, O'Dowda, Robinson (63. Burke), O'Brien.

Już we wtorek o godz. 20:45 Polska zmierzy się we Wrocławiu w towarzyskim meczu z Irlandią. Dla Jerzego Brzęczka będzie to drugie spotkanie w roli selekcjonera. Trener dokonał kilku zmian względem spotkania z Włochami. Ze składu wypadł Robert Lewandowski, a w ataku zagrają: Arkadiusz Milik i Krzysztof Piątek

