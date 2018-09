Kilka dni temu Polacy zremisowali na wyjeździe z Włochami 1:1. I to był jedyny wrześniowy mecz drużyny Jerzego Brzęczka w Lidze Narodów. Natomiast w miniony poniedziałek Portugalczycy debiutując w nowych rozgrywkach wygrali u siebie z Włochami 1:0.



Tabela grupy "3"

1. Portugalia 1 mecz 3 punkty 1:0 [bilans bramek]



2. Polska 1 m 1 pkt 1:1 [bb]



3. Włochy 2 m 1 pkt 1:2 [bb]

Terminarz meczów reprezentacji Polski w Lidze Narodów

11 października, Chorzów, godz. 20.45: Polska - Portugalia

14 października, Chorzów, godz. 20.45: Polska - Włochy

20 listopada, xxx, godz. 20.45: Portugalia - Polska



Na czym polega Liga Narodów?

W założeniu ma ona zmniejszyć liczbę meczów towarzyskich, aby było więcej spotkań "o coś". Zwycięzcy poszczególnych dywizji będą mieli zapewniony awans do Euro 2020.

Ścieżka awansu na ME 2020 jest jednak bardzo skomplikowana i trudno się w niej połapać. Warto więc sprawdzić, jaki jest regulamin nowych rozgrywek, w przypadku ewentualnego potknięcia w eliminacjach do ME można zagrać w kuriozalnych wręcz barażach.

Nowe rozgrywki, mają zwiększyć rywalizację wśród europejskich reprezentacji i zmniejszyć liczbę spotkań towarzyskich, czyli de facto meczów o nic.

Więcej znajdziesz TU.