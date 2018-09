W pi±tek Polska zremisowała z Włochami 1:1 w Bolonii w pierwszym meczu w Lidze Narodów. Włoska prasa nie zostawiła suchej nitki na swoich piłkarzach, ale i autorytety nie szczędziły słów krytyki pod adresem konkretnych zawodników. Arrigo Sacchi zarzucił Mario Balotellemu "braki w inteligencji". O piłkarzu Nicei mówił też Zbigniew Boniek.

- Nie wpu¶ciłbym na boisko piłkarza, który ma 15 kg nadwagi. Rozmawiałem o nim z Sacchim i doszli¶my do wniosku, że on był kompletnie nieprzygotowany do gry - mówił Boniek, którego cytuje Radio Rai.

- W piłce ważna jest boiskowa inteligencja. Przykro mi z jego powodu, bo pamiętam jak ważnym był graczem w meczu Interu z Juventusem. Teraz nie jest przygotowany, nie stara się już od pewnego czasu. To jego wina, bo profesjonalista nie może tak wygl±dać - kontynuował Boniek.

- Mówienie o tym, że pracował dla zespołu, jest kłamstwem. Nikt nie przyznał, że był przygotowany fizycznie. Nie rozumiem, czemu nikt na to nie zwrócił uwagi. Żeby być wielkim piłkarzem, musisz być w formie. Balotelli obecnie jest bezużyteczny - zakończył.

