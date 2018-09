Na przedmeczowej konferencji prasowej trener Jerzy Brzęczek był enigmatyczny. Czy Robert Lewandowski znajdzie się w podstawowym składzie? „Przekonacie się o 20.45”. Czy będą zmiany personalne? „Tak, ale jakie będę wiedział dopiero po ostatnim treningu”. Po zajęciach na stadionie we Wrocławiu można jednak powiedzieć, że wiemy tylko to, że wciąż niewiele wiemy. Na kilku pozycjach Brzęczek wciąż się waha. Jaki skład na mecz desygnuje trener?

W bramce wszystko jasne

Jedna kwestia od kilkunastu godzin nie budzi żadnej wątpliwości. Na konferencji prasowej przed meczem z Irlandią Jerzy Brzęczek poinformował, że w bramce zobaczymy Wojciecha Szczęsnego. Decyzja ta jest częścią planu, który stworzył opiekun reprezentacji. W meczu z Włochami zagrał Fabiański, który wystąpi także w spotkaniu z Portugalią w Chorzowie. W pozostałych pojedynkach w ramach Ligi Narodów – z Włochami w Chorzowie i Portugalią w Faro – bronić ma golkiper Juventusu Turyn. Między słupkami w towarzyskim spotkaniu z Czechami w Gdańsku stanie natomiast Łukasz Skorupski. Teraz jednak jest czas Szczęsnego, który do grudnia będzie zacięcie rywalizował z Fabiańskim o miano pierwszego bramkarza.

Determinacja Bednarka

W defensywie bardzo prawdopodobne jest, że zobaczymy taki sam zestaw obrońców, jak w Italii. Pod znakiem zapytania długo stał występ Jana Bednarka, który narzekał na zapalenie ścięgna w stopie. Piłkarz Southampton sam jednak zadeklarował gotowość do gry i w tym momencie wydaje się, że to właśnie on, a nie Marcin Kamiński, otrzyma od Brzęczka kolejną szansę. Jeśli tak będzie to duet stoperów 22-latek stworzy z niezawodnym Kamilem Glikiem.

Znacznie więcej znaków zapytania jest na bokach obrony. Na treningach szanse dostawali nie tylko Bartosz Bereszyński i Arkadiusz Reca, którzy zagrali w Bolonii, ale również Tomasz Kędziora i Rafał Pietrzak. Możliwe, że boki obrony, podobnie jak w spotkaniu z Włochami, stworzą obrońcy Sampdorii Genua i Atalanty Bergamo, a po przerwie na murawie zobaczymy Kędziorę i debiutanta Pietrzaka. Najmniej prawdopodobny jest występ Adama Dźwigały.

Kuba znów w składzie?

W środku pola niepodważalna jest pozycja Grzegorza Krychowiaka. Jego partnerem może być nie Mateusz Klich, a Karol Linetty, który w Bolonii zagrał blisko pół godziny. To właśnie pomocnik Sampdorii może okazać się przydatniejszy w walce z agresywnymi Irlandczykami. Szansę prawdopodobnie dostanie także odsunięty ostatnio na trybuny Jacek Góralski. Do zmian nie musi dojść również na skrzydłach. Okazję do gry znów mogą otrzymać Jakub Błaszczykowski i Rafał Kurzawa (jeżeli z gry nie wykluczą ich drobne kłopoty zdrowotne). Jeśli Brzęczek znów da szansę Kubie i Kurzawie to dopiero w drugiej połowie zobaczymy Przemysława Frankowskiego i wciąż czekającego na debiut w kadrze Damiana Kądziora.

Czas na debiut Piątka?

W meczu z Irlandią minuty mają otrzymać Krzysztof Piątek i Arkadiusz Milik. Pierwszy z nich może zastąpić Roberta Lewandowskiego, który spotkanie we Wrocławiu zacznie na ławce rezerwowych. Na to wskazywały treningi. Z informacji Sport.pl wynika też, że sztab kadry rozważał wpuszczenie na boisko kapitana, aby ten zanotował setny występ w biało-czerwonych barwach, ale we wtorek snajper Bayernu Monachium raczej odpocznie. Drugim graczem, który najpewniej zasiądzie na ławce rezerwowych, jest Piotr Zieliński. Już w tracie meczu z Włochami pomocnik Napoli narzekał na ból w stawie skokowym. Po czterodniowej przerwie 24-latek jest w stanie wybiec na murawę, ale selekcjoner uznał, że byłoby to zbędne ryzyko – szczególnie, że Brzęczek i tak chce przetestować występujących w Serie A Piątka i Milika. Sytuacja może jednak zmienić się tuż przed rozpoczęciem spotkania, bo Zieliński pali się do gry. Jeżeli przekonałby selekcjonera, że jest gotowy, to jego partnerem będzie Piątek.

– Krzysztofa znam z ligi polskiej, ale i tak jestem pod wielkim wrażeniem jego skuteczności i wejścia do Serie A. Cieszę się, że na tym zgrupowaniu mam trzech napastników wielkiego formatu. Myślę, że ci zawodnicy rozumieją to, że trwa rywalizacja. Nieobecność na boisku dla każdego jest denerwująca, ale liczę na to, że tą złość pokażą na murawie i dadzą jakość jakiej kadra potrzebuje, a jaką oni bezsprzecznie mają – mówił w poniedziałek Brzęczek.

Prawdopodobnie spośród potencjalnych debiutantów – a więc Kądziora, Dźwigały i Pietrzaka – tylko Piątek będzie miał okazję zaśpiewać „Mazurka Dąbrowskiego” stojąc na murawie.

