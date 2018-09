Reprezentacja Irlandii prowadzona przez Martina O’Neilla z Polsk± zmierzy się już po raz czwarty. Po raz pierwszy północnoirlandzki trener przyjechał nad Wisłę w 2013 roku, zaraz po tym jak został selekcjonerem The Boys in Green. W pierwszym meczu Irlandczycy zremisowali 0:0, w dwóch kolejnych rywalizowali z drużyn± pod wodz± Adama Nawałki w eliminacjach mistrzostw Europy. W Dublinie padł remis 1:1, w Warszawie Polacy wygrali 2:1 (po bramkach Krychowiaka i Lewandowskiego) dzięki czemu awansowali na Euro 2016. Czwarty mecz z biało-czerwonymi chłopcy O’Neilla rozegraj± z Polsk± we Wrocławiu.

O’Neill: Zagrali¶cie ¶wietny mecz z Włochami

– Drużynę Irlandii prowadzę od ponad pięciu lat i w tym czasie z Polsk± grałem kilkukrotnie. Na przykład w Poznaniu, ale o tym meczu nie powiem zbyt wiele. Znacznie lepiej pamiętam eliminacje Euro, które były bardzo trudne. Oczywi¶cie, że wasz ¶rodkowy napastnik [Robert Lewandowski] to gracz klasy ¶wiatowej, ale macie też innych ¶wietnych piłkarzy. Ogl±dałem mecz w Moskwie z Senegalem. I wtedy nie grali¶cie dobrze. To było rozczarowanie. Nie wiem co poszło Ľle, może miało tak być, ale już awans na ten turniej to sukces. Widzę jednak, że szybko pozbierali¶cie się i zagrali¶cie ¶wietny mecz z Włochami – mówił Martin O’Neill.

– Zespół przeciwko któremu wtedy grali¶my był bardzo silny. We Francji oczekiwałem od Polaków dobrego występu i nie zawiodłem się, ale w kilku aspektach zabrakło wam szczę¶cia. Teraz mamy ¶wietn± okazję, aby sprawdzić czy jeste¶cie mocniejsi niż wtedy. Moj± ocenę będę mógł jednak powiedzieć dopiero po meczu. Wiem, że do waszej kadry wchodz± teraz nowi zawodnicy. Może ta zmiana i tak by się wydarzyła po mundialu? Nie wiem, ale powtórzę: tamta Polska była silna – powiedział na konferencji 66-letni trener.

Przegonić demona z Cardiff

W meczu z Polsk± Irlandczycy będ± chcieli za wszelk± cenę przepędzić demony z meczu z Wali±, który w Lidze Narodów przegrali aż 1:4. O blamażu w Cardiff mówił O’Neilla tak: „Musimy poprawić nasz± grę bior±c pod uwagę to, jaki zagrali¶my z Wali±. Nie mieli¶my kilku ważnych zawodników, ale i bez nich powinni¶my zaprezentować się lepiej. To był dla nas bardzo trudny wieczór. Ale we Wrocławiu chcemy pokazać wszystkie nasze atuty i być dla Polaków tak trudnym rywalem, jak to tylko możliwe”.

Milik na lata

O’Neilla nie chciał mówić o konkretnych nazwiskach polskich piłkarzy, ale nie wymieniaj±c ich pochwalił naszych snajperów: Roberta Lewandowskiego i Arkadiusza Milika. – Moim zdaniem najważniejszy jest wasz ¶rodkowy napastnik, to prawdziwy lider. Nie wyszły mu mistrzostwa ¶wiata, ale i tak jest wielki. A poza Robertem? Cenię tego drugiego [Milika] i wiem, że on przez kolejne cztery, pięć lat będzie bardzo, bardzo dobry – stwierdził O’Neill.