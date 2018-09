Tak by ten obroniony karny pasował do meczu w Bolonii. Do meczu z bramką i świetną grą sponiewieranego przez kolejny wielki turniej Piotra Zielińskiego. Meczu z asystą i świetnymi pomysłami rozczarowującego latem Roberta Lewandowskiego. Meczu z odnowionym w Lokomotiwie Grzegorzem Krychowiakiem. Z doleczonym Kamilem Glikiem. Z wejściem z ławki Karola Linetty’ego, który po mundialu bez choćby jednej minuty wsiadał do samolotu tak przybity, że Zbigniew Boniek podszedł go przytulić i pocieszyć. Do meczu, w którym wielu piłkarzy, wrzuconych w czerwcu do jednej szufladki z napisami „nie chciało się”, „gwiazdeczki”, „niski pressing”, chciało pokazać, że to wszystko nie jest jednak takie oczywiste.

Niedosyt. Ale też poczucie, że trener nie odsłonił wszystkich kart

Łukasz Fabiański pokazywać tego nie musiał, bo on mundial zaczął od wybuchu złości, że nie będzie pierwszym bramkarzem, a kończył meczem z Japonią, przepraszając za niski pressing. Prościej mówiąc, kończył jako jedyny Polski piłkarz, który tego mundialu nie przegrał. U Jerzego Brzęczka zaczął jako pierwszy bramkarz, był bezbłędny i miał jeszcze tego karnego z 78. minuty, którym mógł uratować Polsce zwycięstwo. I unieważnić błąd swojego przyjaciela, Kuby Błaszczykowskiego, który nierozsądnie faulował Federico Chiesę (inna sprawa, że naprawiając z kolei błąd Kamila Glika, który wyszedł wysoko, ale zrobił nieudany wślizg) . Pasowałoby do tego nowego początku, żeby Fabiański obronił, Polska wygrała zasłużenie, a Błaszczykowski po kompletnie nieudanych mistrzostwach i przegranej na razie walce o ważną rolę w klubie nie dostawał kolejnego ciosu. Ale okazało się, że to byłoby już za dużo szczęścia naraz. Jerzy Brzęczek zaczął pracę z kadrą w dobrym stylu, był odważny w wyborze piłkarzy (nie bał się postawić, wbrew nastrojom, na niegrających w klubach Arkadiusza Recę, Jana Bednarka, Rafała Kurzawę, Błaszczykowskiego), potrafił już pokazać, czego się można po jego kadrze spodziewać (m.in. dobra organizacja, agresywny doskok po stracie). Ale ze zmianami nieco przedobrzył, rozmontował to, co działało w pierwszej połowie. I został z niedosytem. Został też z niewprowadzonymi w ogóle na boisko Krzysztofem Piątkiem i Arkadiuszem Milkiem, pokazując, ile jeszcze ta kadra może mieć wariantów.

Straszny mundial, ale przyczyny być może zupełnie zwyczajne

Może ten remis jeszcze wyjdzie wszystkim na zdrowie. Punkt, który z jednej strony daje trochę spokoju, a z drugiej nie pozwala tak łatwo zapomnieć, że w Rosji stało się coś złego. 1:1 które potwierdza, że Brzęczek nie przychodzi na spaloną ziemię. Ale jest też przestrogą, że w przypadku Polski, czy za Nawałki czy za Brzęczka, każdy spadek intensywności może się skończyć stratą gola. Może dzięki takiemu remisowi wróci trochę normalności do naszych rozmów o piłce, bo od mundialu było w nich czasami tyle histerii, że gubił się sens. W Rosji stała się rzecz straszna, ale czy doszło do niej ze strasznych powodów, to już jest dyskusyjne. To „szambo” o którym tyle było plotek, jakoś do tej pory nie wybiło. Podziały, o których tyle było mowy, może jednak nie różnią się aż tak bardzo od podziałów, które istniały jeszcze podczas Euro 2016 i we współpracy na boisku nie przeszkadzały. Może jednak rację mają ci ze współpracowników Adama Nawałki, którzy mówią, że tamta drużyna się w 2018 roku nie rozpadła, a – cytuję - „wyprztykała”. Że „wdarł się pewien element próżności, może nieunikniony po tym jak po Euro przybyło tu piłkarzy zarabiających miliony”. Wyczerpała się formuła, przyszło zmęczenie sobą nawzajem, przestały działać bodźce. A Adam Nawałka pogodził się po odpadnięciu z mistrzostw z tym, że on już nie ma narzędzi, które tę sytuację odwrócą. Ale może wystarczy nowy szef, by rozpęd wrócił. Brzęczek przejmował kadrę wśród obaw głównie o obronę, którą trzeba wymyślić niemal na nowo. Pierwszy jej test wypadł zachęcająco. Brzęczek wstrząsnął delikatnie tą grupą, ale nie zamieszał tak, że trzeba zaczynać od nowa. I chyba nie warto nowemu trenerowi zabierać niektórych narzędzi, mówiąc mu, że ma z zasady nie wystawiać piłkarzy, którzy nie grają w klubach, albo że jego Polska ma obowiązek uczyć się prowadzenia gry. Jeśli Brzęczek ma pomysł na wygrywanie inaczej – niech działa. Najważniejsze, żeby tej kadry od wygrywania nie odzwyczaić.

