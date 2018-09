Sebastian Staszewski: Remis 1:1 to sukces reprezentacji Polski?

Grzegorz Krychowiak: Zremisowali¶my na wyjeĽdzie, a więc tak – to dobry rezultat. Mogę powiedzieć, że na pewno będziemy walczyć o to, aby w naszej grupie zaj±ć pierwsze miejsce.

Taki mecz jak w Bolonii powinien też wpłyn±ć pozytywnie na atmosferę wokół kadry.

Uważam, że to naprawdę udany debiut zespołu selekcjonera Jerzego Brzęczka. Po dłuższej przerwie cała drużyna zagrała solidny mecz. Od pierwszej do ostatniej minuty. Zwłaszcza w defensywie było dobrze. To moim zdaniem jest klucz do tego, aby osi±gać korzystne wyniki.

Włosi przez długie minuty nie mieli pomysłu, aby zagrozić naszej obronie.

To, że walczyli¶my, bardzo dużo biegali¶my, skracali¶my pole gry to było widać. Czuli¶my się pewni, silni. Szkoda tylko rzutu karnego, ale to piłka nożna. Ważne jest to, że wszystko idzie w dobrym kierunku.

Pana forma także. W Bolonii ogl±dali¶my Krychowiaka walcz±cego, jak na Euro 2016.

Jestem zadowolony z mojej gry w obronie. Poza rzutem karnym Włosi nie mieli sytuacji do strzelenia bramki. Była walka, było zaangażowanie. Teraz trzeba trochę poprawić generalnie nasz± grę, bo w niektórych momentach musimy utrzymać się przy piłce, a nie za ni± biegać.

W końcu odpowiednio rozłożone zostały akcenty pomiędzy panem a Piotrem Zielińskim. On rozgrywał i dryblował, a pan skupił się na zabezpieczeniu ¶rodka pola. To zadziałało.

Taki podział był od zawsze, po prostu w pewnych momentach wychodziło to różnie. Piotrek jest zawodnikiem ofensywnym, który podł±cza się do akcji dużo czę¶ciej, niż ja. I dzi¶ było to widać. Ja zaj±łem się tym, aby on nie musiał patrzeć za siebie. Widać także, że nasza współpraca – dzięki kolejnym rozegranym meczom – zaczyna funkcjonować coraz lepiej.

Po meczu z Japoni± w Wołgogradzie mówił pan, że reprezentacja potrzebuje dopływu ¶wieżej krwi. Powołania Arkadiusza Recy czy Damiana Szymańskiego s± tym, o co wtedy panu chodziło?

To prawda, jest wielu młodych zawodników, ale tak samo było, kiedy trener Adam Nawałka obejmował kadrę. Trzeba sprawdzić tych chłopaków, żeby można było wybrać odpowiedni± grupę. Zawodnicy, którzy przyjechali na zgrupowanie i zagrali w meczu z Itali±, pokazali się z bardzo dobrej strony. A to dobra informacja dla nas wszystkich.

