Paulo Garcia 2 godziny temu

Rodzina na swoim + ?? To jak? Kubu¶ ma wreszcie nieograniczony dostęp do bilecików dla swoich?

a tak przy okazji.. statystyki Kuby..

0 - wygranych pojedynków główkowych.

7 - fauli (za każdym razem nie był wstanie nad±żyć za przeciwnikiem)

2 - czyste odbiory

2 celne podania

1 żółta kartka

Przez niego karny.. a dla tych co mówi± że trafił w piłkę..

W¶lizg od tyłu, noga dalsza od przeciwnika trafia w piłkę, a noga zakroczna zakleszcza nogi rywala. Przy tej dynamice akcji to nie tylko ewidentny faul, ale także faul ewidentnie nierozważny. Oprócz karnego powinna być jeszcze druga żk dla Błaszczykowskiego